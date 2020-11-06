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Планы на выходные: пишем большой этнографический диктант и смотрим Чарли Чаплина

Культура и ТВ
15:54, 06 ноября 2020

Планы на выходные: пишем большой этнографический диктант и смотрим Чарли Чаплина
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Несмотря на пасмурную погоду, с 6 по 8 ноября столица предлагает большое количество культурных мероприятий. Все они пройдут под крышей, так что замерзнуть вы точно не успеете. А вот опасность пропустить что-то интересное точно есть. Чтобы этого не случилось, Sobesednik.ru предлагает вам составить свой план на уикенд.

Фестивали

7 и 8 ноября у вас есть последний шанс принять участие в международной акции «Большой этнографический диктант». Цель проекта заключается в знакомстве с культурой народов, проживающих в России, и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Всем участникам предложат пройти тест, состоящий из 30 заданий, 20 из которых — единая часть для всех, а 10 — уникальная для каждого субъекта РФ.

Сразу же после диктанта предлагаем вам отправиться на Дни полнокупольного кино в Планетарии. С 5 по 8 ноября последний сеанс в Большом Звездном зале в 20:00 впервые будет включать в себя показ двух фильмов. В субботу продемонстрируют «Разноцветную Вселенную» и «Призрак Вселенной: в поисках темной материи», а в воскресенье – «Космос: на пути к познанию» и «Вояджер: путешествие в бесконечность».

Кино

С 9 ноября в кинотеатрах сети «Москино» стартуют показы лент легендарного Чарли Чаплина. В программе история ребенка, брошенного матерью, «Малыш» (1921); фильм, в котором Маленький Бродяга в первый и последний раз обрел голос «Новые времена» (1936); ромком о Бродяге, влюбленном в слепую цветочницу; и сатира на Германию времен Гитлера «Великий диктатор» (1940). Подробнее о времени и датах сеансов смотрите на сайте мероприятия.

Также с 9 по 13 ноября пройдут показы программы «Неизвестные герои Севера». В нее вошли архивные документальные фильмы 30-х годов, посвященные героическому освоению Арктики, в том числе подвигу челюскинцев, и другим воздушным и ледовым походам. 

Мюзиклы

Если вы соскучились по театральным постановкам, то предстоящие выходные можно посвятить просмотру мюзикла «Шахматы». Перед зрителем развернется захватывающая история соперничества русского и американского гроссмейстеров за мировую победу на фоне холодной войны. 

Авторы обещают уникальную музыку, которая сможет найти отклик у многих любителей жанра. Спектакли пройдут 7 и 8 ноября.

В качестве альтернативного варианта можно посетить спектакль Театра мюзикла «Принцесса цирка», который объединяет в себе сразу несколько жанров: оперетту, мюзикл, танец и современное цирковое направление. Специально для постановки арт-директор канадского цирка «7 пальцев» придумал уникальные сценические номера.

 

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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