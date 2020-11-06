Алла Сурикова: Думаю, в моем паспорте написана неправда

В день своего 80-летнего юбилея (6 ноября) кинорежиcсер Алла Сурикова дала эксклюзивное интервью Sobesednik.ru.

Алла Сурикова – автор более 20 кинокартин, среди которых такие хиты, как «Ищите женщину», «Будьте моим мужем!», «Человек с бульвара Капуцинов» и других, отмечает 80-летие на своей даче.

Корреспондент Sobesednik.ru первым поздравил Аллу Ильиничну и выяснил, как она будет отмечать юбилей.

– Я на даче поставила навес над машинами, а мои ученики сделали из этого навеса подобие музея: украсили афишами моих кинокартин, разными фотографиями. Еще они сделали невероятно красивую подсветку! Соседи по моему дачному поселку мимо ходят и восхищаются! Вот такой подарок мне сделали, – делится с нами Сурикова.

Если же говорить о творчестве, то я написала повесть, основанную на моих детских воспоминаниях, скоро она должна выйти в журнале «Знамя». Еще ждем решения по одному кинопроекту… Знаете, я во время этого карантина ничего не успеваю сделать, хотя, казалось бы, сиди, никуда не выходи… Разбираю какие-то свои ящики в доме, привожу дела в порядок.

– Алла Ильинична, а есть ощущение возраста? Ведь у каждого – независимо от того, сколько ему лет, возникают мысли: а что я сделал, а что еще надо сделать?

– Ой, не надо! Надо идти только вперед, думать о будущем! Иначе будет грустно!

Конечно, время летит очень быстро. Я заглядываю в паспорт и не верю, что мне столько, сколько там написано. Так не бывает! Это неправильно! Мне кажется, мне 28+, или 40+... ну, ладно, 60+. Но не больше!

– Как планировали отмечать?

– Ничего не планировала. Может быть, непосредственно в мой день рождения приедет дочь Кира. В выходные дни, возможно, заедут мои студенты, а их у меня много.

Целоваться и обниматься не будем, все-таки пандемия.

– Скажите, а у вас, когда вы пересматриваете уже снятую вами когда-то картину, возникает желание что-то переделать?

– Такое желание бывает, когда я только закончила фильм. Вот тогда меня надо связывать и уносить, потому что я хочу что-то переснять, переделать, переозвучить, сократить. А когда картина уже вышла на экраны… Тут уже ничего не переделаешь.