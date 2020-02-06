Королева комедий Алла Сурикова – о любви и кино

«Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Хочу в тюрьму»... Автор этих и других замечательных кинолент – народная артистка России, режиссер Алла Сурикова.

Киноипостаси Аллы Суриковой хорошо известны – она режиссер, сценарист, продюсер. А вот о том, что Сурикова пишет стихи и прозу, знают не все. Слог у неё замечательный.

Урежьте натуру, убавьте пейзаж

И выбросьте массу событий —

Таежную чащу и солнечный пляж —

Но в смету меня УЛОЖИТЕ!

В День всех влюблённых, 14 февраля, в Культурном центре «МИНИН – ХОР» (адрес: ул. Новая Басманная, 22/2, стр. 1) состоится творческий вечер Аллы Ильиничны Суриковой. Она будет читать собственные произведения из книги «Чуть-чуть стихи», а также рассказывать о людях, которым они посвящены, в том числе, об актерах, снимавшихся в её фильмах – Андрее Миронове, Николае Караченцове и других замечательных артистах.

В вечере также примут участие дочь Аллы Ильиничны, писатель Кира Сурикова и внук кинорежиссёра, студент РАНХиГС, автор стихов Николай (Николас). Кира – уже известный автор и, по признанию мамы, её «главная режиссерская удача». 14 февраля прозвучат рассказы из её сборника «Несладкий кофе» и стихи из книги «В начале звука».

Николай, по словам Аллы Ильиничны, может стать большим поэтом, «если научится изводить ради единого слова тонны словесной руды». Поскольку событие состоится в Усадьбе Московского камерного хора, вечер не обойдётся без музыки. Шутки, рассказы и стихи трех авторов «разбавят» солисты «МИНИН – ХОРа». Они исполнят произведения Георгия Свиридова, украинскую и русскую народную песни.

Начало концерта в 19:00