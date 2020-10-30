Планы на выходные: вырезаем тыкву и идем на большой фестиваль мультфильмов

С 31 октября на 1 ноября пройдет самая мистическая ночь в году. А еще в воскресенье начинается последний осенний месяц. Получить заряд бодрости перед подготовкой к зиме мы предлагаем вместе с нашей подборкой.

Фестивали

С 30 по 31 октября в Москве пройдет фестиваль «Путешествие во времени» сразу в трех локациях – мультимедийном парке «Россия – моя история» на ВДНХ, Музее советских игровых автоматов и на старинных улицах столицы.

В субботу в 13.00, 15.00 и 17.00 всех желающих ждут на костюмированном квесте в древнерусском стиле. По сюжету вы попадете в древний Новгород и пройдете множество испытаний в попытке вернуть похищенные сокровища князя.

До или после увлекательной игры организаторы предлагают посетить мастер-классы, на которых каждый может сделать глобус или географическую карту.

С 29 октября по 9 ноября состоится крупнейший международный фестиваль анимации в России «Большой фестиваль мультфильмов». Часть программ можно будет, как и прежде, увидеть в кинотеатрах Москвы, а часть пройдет онлайн. В конкурсную программу попали студенческие работы, фильмы мастеров, снятые на студии и самостоятельно, социальные ролики и музыкальные клипы. В полнометражную программу вошли двенадцать премьер, среди которых можно увидеть приключенческий фильм «Люпен III: Фильм первый» японского режиссера Такаси Ямадзаки и «Знаменитое вторжение медведей на Сицилию» Лоренцо Маттотти.

Хэллоуин

Для тех, кто с нетерпением ждет Хэллоуин, павильоны ВДНХ подготовили увлекательную программу.

Так, в центре океанографии и морской биологии гостям продемонстрируют игровую тренировку азиатских бескоготных выдр. На «Городской ферме» в это же время все пришедшие создадут композиции из главных атрибутов праздника – тыквы, цветов, трав и ягод. В 12.00 и 14.00 у главного входа начнется квест, в котором надо найти сокровища старого мага. Всех проголодавшихся и замерзших местное кафе приглашает отведать новое тыквенное меню.

Отпраздновать канун Дня всех святых можно и в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Посмотреть на громадные тыквы весом около 400 кг, посетить мастер-класс по вырезанию хэллоуинской тыквы, поработать с натуральными засушенными растениями и послушать музыку из легендарной фантастической саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» – все эти мероприятия гостям предлагают посетить 31 октября и 1 ноября.

Где, как не в музее Булгакова, отмечать самую мистическую ночь в году? Организаторы предлагают провести этот вечер вместе с их знаменитыми страшилками. Актёры будут показывать и читать классические городские легенды непостижимой Америки, истории о призраках и древних духах. Кроме того, всех ждут короткометражки и мультфильмы: от старой классики старика Уолта Диснея до работ современных режиссёров. Начало в 21.00.