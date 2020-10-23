"Коронавирус меняет вкусовые предпочтения": Александр Васильев отказался от мяса

Ведущий «Модного приговора», историк моды рассказал о перенесенном ковиде и изменениях в своем организме.

Васильев был одним из первых среди российских знаменитостей, кто заразился коронавирусом. Минувшей весной историк моды десять дней провел в Коммунарке, борясь с недугом, который держит в страхе всю планету. О том, как проходило его лечение, Васильев рассказал в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Васильев был госпитализирован с коронавирусом вслед за своей коллегой по «Модному приговору», певицей Надеждой Бабкиной, которая впоследствии даже впала в кому. Александр предполагает, что подхватили заразу они с Бабкиной как раз на съемках.

– Я думаю, что Надежда заразилась раньше меня, потому что ее увезли в больницу первого апреля, а меня – десятого, – рассказал 61-летний ведущий.

У Надежды было очень сильное поражение легких – 70 процентов, она лежала с катетерами, питание осуществлялось через трубочку, – пояснил Александр. – А у меня было поражено 20 процентов легких, но течение болезни было тяжелым.

Васильев рассказал об ощущениях, которые он испытывал во время болезни.

– Дикий кашель, вы не можете ни вдыхать, ни выдыхать, температура 41, лихорадочный озноб, вы не можете спать, потеете всю ночь и все время встаете, – поделился телеведущий. – У вас пропадает аппетит, что, кстати, хорошо для талии. Это позитив. А потом пропадает обоняние, меняются вкусовые предпочтения.

Я был мясоед и стал рыбоедом! Раньше на овощи смотрел, картошечку, но теперь мне это все не интересно.

По словам Васильева, заболевание поменяло не только его предпочтения в еде, но и многому научило. Поэтому, как только Александр выздоровел, то тут же направился… к нотариусу.

– Что мне больше всего понравилось: ты начинаешь больше ценишь жизнь. Это великолепный урок, – констатирует историк моды. – Когда ты знаешь, что смерть может быть завтра... я первое, что сделал – написал завещание. А второе – я понял, что не буду теперь терять своих дней.