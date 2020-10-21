"Жуткое попадание": Стоянов вырезал из шоу сюжет с Михаилом Ефремовым

Актер Юрий Стоянов рассказал о скетче, который сам снял с эфира «100Янов» после ДТП с участием Ефремова.

Актер и народный артист РФ Юрий Стоянов стал собеседником публициста Дмитрия Быкова в YouTube-проекте «ЖЗЛ». Дмитрий Быков как человек, не смотрящий телевизор, интересовался, о чем сейчас можно шутить на ТВ, и Юрий отметил, что строгих рекомендаций по его шоу «100Янов» («Россия 1») нет.

– С Мишей Ефремовым, например, была пара очень жестких сюжетов. И, несмотря на всю беду, мне никто слова не сказал ни когда все случилось, ни когда шел суд. Никто не говорил: выкидывайте Ефремова, зачем нам это все, – рассказал Стоянов.

Был один сюжет, который я убрал сам. Но он сработал бы против Миши, потому что там было чудовищное, просто жуткое попадание. Когда-нибудь я ему его подарю.

Порассуждали собеседники и о том, почему Михаил Ефремов стал объектом дикой злобы и противопоставления «вы – сливки нации» и «мы – простые люди». Ведь раньше такого не было.

«Актеры Андреев и Олейников заснули в витрине мебельного магазина, что вызвало улыбки прохожих. И в костюме Сталина можно было проехаться, чтобы тебе все начали отдавать честь, и в костюме Ленина можно было пойти в буфет», – вспоминали Стоянов и Быков.

И сделали вывод, что на актеров перекинулось клише отношения к шоу-бизнесу и элите как к миллионерам, имеющим дурные привычки и совершающим дикие поступки.

«И да, тут много дураков не заметили, что сегодня ездить на "Феррари" стыдно, а кичиться деньгами не модно», – отметил Юрий Стоянов.

Что касается пьянства, то, по мнению Юрия Стоянова, лучше бы многие актеры снимались пьяными, чем так бездарно, как они сейчас это делают трезвыми.