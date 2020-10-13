Андрей Бильжо: Жванецкий большей не хочет быть рядом с теми, кто врет с экрана

Психиатр и художник-карикатурист Андрей Бильжо – об уходе со сцены Михаила Жванецкого, которого боялись даже власти.

У меня смешанные чувства от новости, что Жванецкий уходит со сцены и с телевидения. Михаил Михайлович в своей жизни так много выступал, что, думаю, захотел побыть наедине со своим письменным столом, со своими близкими. Это его право. Конечно, у кого-то вызывает сожаление, что его не будет на сцене. Но все когда-то приходит к какому-то завершению. Дай Бог ему здоровья!

Обидно, что не будет выходить программа «Дежурный по стране», которая транслировалась на федеральном канале и где Жванецкий довольно остро высказывался о нашей власти, что было удивительно! Но, видимо, его авторитет так высок, что ему боялись делать замечания. Сидящие наверху довольно бездушные, с плоским юмором граждане его просто побаивались. Потому что он настолько велик и честен!

У меня есть подозрение, что это его объявление об уходе еще и с телевидения связано с тем, что не хочет он больше быть рядом с теми людьми, кто сейчас врет с экрана.

Жванецкий мыслит афоризмами, фразами, которыми обычно не говорят люди. Но, услышав эти его фразы, они думают, что это их язык. Он обладает редким афористическим мышлением. Однажды я вел его концерт. Вышел на сцену и сказал, что считаю Жванецкого не сатириком, а большим писателем, который может работать в любых жанрах. Но тут же Михаил Михайлович и меня «умыл»: мол, все-таки «я не писатель, а сатирик».

Высокоинтеллектуальный юмор Жванецкого настолько прост, что он понятен многим людям, которые способны думать. Я видел тексты Михаила Михайловича перед выступлениями: там многое перечеркнуто, что-то написано на полях, ничего не понятно – такие конспекты. Он же, когда выступает, не читает по этим бумагам, он говорит – и на ходу ему в голову приходят фразы, которые становятся потом знаменитыми.

Андрей Бильжо, художник-карикатурист

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Материал вышел в издании «Собеседник» №39-2020 под заголовком «Жванецкий ушел с ТВ».