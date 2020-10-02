Планы на выходные: Московский международный кинофестиваль и всемирный день защиты животных

Первая неделя октября радует нас обилием культурных мероприятий. Sobesednik.ru отобрал самые лучшие.

Выставки

Со 2 по 8 октября в филиале Музея Москвы центре Гиляровского пройдет выставка «Обратная сторона метро». Ее экспозиция расскажет гостям о том, кто водит, обслуживает поезда и следит за работой эскалаторов, сколько составов одновременно движется по всем веткам, кто обеспечивает безопасность граждан. Кроме того, постетилеям выставки покажут подлинные предметы из Музея Метро — светофоры, фрагменты рельс, трафареты, диспетчерский пульт, графики движения поездов.

Всех любителей грызунов 3 октября Биологический музей приглашает полюбоваться на хомяков, песчанок, белок и других. Особенно полезным мероприятие будет для тех, кто уже обзавелся или только решает обзавестись маленьким пушистым другом. О правильном уходе за животными организаторы расскажут на лекциях.

Всех желающих ждут в гости с 10.00 до 18.00.

В этот же день Дарвиновский музей приглашает отметить Всемирный день защиты животных. Здесь собое внимание уделят героям этого года — летучим мышам. В программе мастер-класс для гостей старше 14 лет, на котором посетители самостоятельно напишут тушью иероглиф, означающий одновременно «летучая мышь» и «счастье», а также занятия по оригами, изготовлению мыла и созданию аксессуаров в виде различных животных.

Изучению насекомых будут посвящены занятия «Челюсти под микроскопом. Кто чем ест?», «Кто живёт под землёй?» и «Шестиногие обитатели тропиков». На последнем занятии самые храбрые гости смогут взять в руки необычных тараканов и цветных жуков.

Кино

Со 1 по 8 октября в столице проходит перенесенный с апреля Московский международный кинофестиваль. В его рамках кинотеатры Москино покажут картины из трех программ: «Фильмы стран БРИКС», «Спектр» и «Время женщин». Среди лент Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР зрителю предлагают посмотреть сюрреалистическую притчу о мужчине и двух его любовницах «В клочья», китайскую семейную драму «Мулин, Вэймин и Имин», детектив «Молчание дождя» и другие. В «Спектре» можно встретить российские комедийный триллер «Москвы не бывает», историю слепого польского пианиста «Икар», работу с Каннского кинофестиваля «Гагарин», а во «Времени женщин» — фильмы, посвященные отношениям представительниц прекрасного пола с религией, семьей, стереотипами.

Если ММКФ вас не привлекает, то 3 октбря «ИноеКино» проводит специальный показ культовой ленты Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Демонстрация картины пройдет в кинотеатре «Синема Парк Метрополис».

Музеи

Два мира, две культуры глухих и слышащих пересекутся в атмосфере беззвучия, ведь в парке «Кузьминки» открыли первый в России музей «В тишине». Здесь можно получить новые впечатления и эмоции, понять язык жестов, пройти самые необычные квесты и выполнить задания настоящего «носителя тишины», а главное — отдохнуть от шумозагрязнения, которым переполнен мегаполис.

Музыка

3 октября в клубе 1930 Moscow десятилетие с начала своей музыкальной деятельности отпразднует Игорь Растеряев, который в свое время покорил интернет клипом «Комбайнёры». Сейчас исполнитель может похвастаться шестью альбомами, десятками народных хитов и сотнями концертов по всей России.

В субботу всем поклонникам его творчества удастся стать свидетелями московской премьерной программы «10 лет на комбайне» и вместе с автором исполнить уже полюбившиеся композиции.