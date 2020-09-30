Бондарчук ревнует мужа Собчак: режиссер признался в чувствах к Богомолову

Федор Бондарчук признался, что испытывает ревность, когда Константин Богомолов участвует в других телепроектах.

«Когда я вижу Богомолова в других фильмах или сериалах, я ревную. Мне хочется, чтобы все было только у меня – премьера, Богомолов, главная роль», – рассказал Бондарчук в интервью YT-каналу «Кино ТВ».

Федор подчеркнул, что очень выделяет Богомолова. Да и изначально Паулина Андреева писала пилотный сценарий и первую серию проекта «Псих», вдохновляясь образом Богомомолова-психотерапевта, находящегося в зависимости.

«Мы не выбирали Богомолова, мы под него писали», – отметил Бондарчук.

Отвечая на вопрос о популярности фильмов и сериалов про психотерапевтов, Федор согласился, что этот образ стал героем нашего времени. «Это новая и диковатая вещь для нас, но если раньше мы вообще стеснялись, теперь начали об этом говорить», – считает режиссер.

Напомним, что «Псих» – дебют как для Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала, так и для Паулины Андреевой в роли сценариста. Новый сериал будет состоять из восьми серий, первую из которых зрители должны увидеть в 2020 году.

В центре сюжета – известный московский психотерапевт по имени Олег. В очередь на прием к нему выстраивается вся светская Москва. Только врачу самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Но вскоре Олег столкнется с людьми, в жизни которых действительно творится какой-то ад, и ему придется на время отодвинуть на второй план свои проблемы, чтобы помочь пациентам.