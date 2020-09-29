Рок-опере "Иисус Христос – суперзвезда" исполняется 50 лет: фоторепортаж

В 1970 году Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс написали рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», которая спустя год была поставлена на Бродвее, а чуть позже и экранизирована Норманом Джуисоном. Все эти годы произведение регулярно подвергалось нападкам со стороны верующих, но никогда не теряло своей актуальности.

В этом году мюзикл отмечает свой пятидесятилетний юбилей. В честь этой даты в минувшие выходные состоялось 4 спектакля известного проивзедениия в постановке Санкт-петербургского театра «Рок-опера». Наш корреспондент побывал там и подготовил фоотчет: