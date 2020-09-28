"Брата Шепса взяли по блату?": новая "Битва экстрасенсов" привела в ярость зрителей

26 сентября на ТНТ состоялась премьера уже 21-го сезона шоу. Реакция зрителей, судя по отзывам в интернете, далеко не восторженная.

Состав участников нового сезона мистического проекта получился пестрым: Олег Шепс – брат победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса (зрители тут же заключили, что родственник мага попал на ТВ «по блату». – Прим. Sobesednik.ru), открывший в себе уникальные способности герой других телешоу Максим Раппопорт, писательница Марьяна Романова и другие.

Как всегда, первым испытанием для экстрасенсов стали спрятанные в багажниках авто люди. Для ведущего шоу Сергея Сафронова на этом этапе все могло бы и закончиться: одна из участниц предложила ему отведать «кладбищенской водички из болота»… Зрители отмечают постановочность проекта, но продолжают смотреть его. Их первые отзывы о новом сезоне «Битвы экстрасенсов» – в обзоре Sobesednik.ru.

Сергей Сафронов // Фото: Instagram

«В каком театре бабуся служит?» – поинтересовалась зрительница под ником lena.shonina историей Антонины Керсны, самой старшей участницы сезона, 73-летней деревенской целительницы из Эстонии. «Актеров набрали от души. Один лучше другого. Сейчас на людских страданиях деньги будут делать», – вторит yureva1212.

Alena.hramova подчеркивает похожие типажи, встречающиеся в каждом сезоне шоу: «Каждый сезон одно и то же. Есть мрачный маг, есть его противник, есть чудик какой-то, что-то вроде современного мага и обязательно пожилой человек. Роли одни и те же. Хоть бы поменяли что-нибудь».

«А ничего страшного, что Максим Раппопорт – шоумен, актёр, дизайнер. С каких пор он стал экстрасенсом? Вранье!» – ловит организаторов шоу frolik_kris.

Veravera19900 ставит под вопрос способности всех участников конкурса: «Вы серьезно в это верите? Что же предыдущие участники не предсказали пандемию короны?»

А вот s.fanis_1978 предлагает досмотреть шоу до конца, а не спешить с выводами, и призывает делать ставки на победителя. «Победит Олег Шепс, – озвучивает имя фаворита 21-й «Битвы» зритель. – 2 место – Ирина Игнатенко, а хваленый победитель украинской «Битвы» вылетит примерно на 8-9 этапе».

А вы какого мнения о происходящем на «Битве экстрасенсов»? Считаете шоу лохотроном или верите, что там все по-настоящему? Оставляйте свои отзывы в комментариях!