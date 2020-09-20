Лариса Долина переключилась на репертуар Led Zeppelin

В Москве на ВДНХ прошёл фестиваль Russian Woodstock. Право на использование бренда «Вудсток» было получено организатором фестиваля Игорем Сандлером, но зрителей под открытым осенним небом собралось немного.

Лариса Долина была главной звездой субботнего вечера. Накануне выхода на сцену «Собеседник» поинтересовался у певицы, какие песни из ее репертуара могут быть сделаны в рок-ананжировках.

– Абсолютно все! Как и в джазовых. Но сегодня я буду петь песни из репертуара LedZeppelin. Если бы я не была любителем рока, то меня бы здесь не было. «Вудсток» стали забывать. Вспомнить его – хорошая идея.

Звезда российской эстрады и джаза исполнила два номера, и начала с рок-хита «Stairway To Heaven». Правда, слова рок-баллад Лариса Александровна подсматривала на пюпитре, но в целом её сет был высокоэнергетичным.

Легендарный Вудсток состоялся в 1969 году на одной из американских ферм. Это был настоящий прорыв как по составу выступивших музыкантов, так и по числу зрителей (около 500 тысяч). «Вудсток» также считается началом сексуальной революции.

На «Русском Вудстоке», помимо Долиной, выступил Никита Пресняков со своим проектом Multiverse, играющим альтернативный рок. У внука Аллы Пугачёвой, правда, поначалу не заладилось с настройкой звука, но к третьей песне музыканты разобрались. Одним из ключевых участников стал кубинский проект Gypsy Jack. В его составе в качестве клавишника на несколько композиций вышел на сцену и организатор фестиваля Игорь Сандлер, который в числе прочего играл на клавишах… ногами.