Планы на выходные: зажигаем на "Русском Вудстоке" и знакомимся с Новым кино Австрии

Любите планировать свои выходные? Тогда этот материал точно для вас. Представляем вам нашу традиционную подборку самых интересных мероприятий предстоящего уикенда.

Фестивали

С 18 по 27 сентября в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет Фестиваль исторических садов.

По соседству с царицынскими оранжереями откроется выставка ландшафтных композийций «Звучание времен», на которой будут рассказывать о том, какие идеи возникли у Василия Баженова, когда он только приступил к строительству парадной подмосковной резиденции для Екатерины II, пытаясь связать природу и архитектуру.

Зная большую любовь Льва Толстого к пчеловодству, Музей-усадьба «Ясная Поляна» спроектирует специально для фестиваля сад под названием «Старая пасека нового времени». Парк «Сокольники», в свою очередь, создаст «Портал эпох», который перенесет зрителя в царскую Россию, времена сталинского ампира и современную Россию, а «Парк Горького» подготовит проект «Отражение», где высокое искусство садовода заставляет искать цели и смыслы, отличать подлинник от подделки и неустанно стремиться к чистоте исполнения.

В эти выходные Зеленый театр на ВДНХ приглашает всех любителей рок-музыки на легендарный фестиваль «Русский Вудсток». Музыканты из России, США, Кубы, Испании и Болгарии зажгут на сцене 19 сентября, а выбирать победителя будут члены жюри, в число которых вошли Дмитрий губерниев, Лариса Долина, Диана Арбенина, Антон Беляев и другие.

20 сентября музыкальный конкурс пройдет среди юных исполнителей.

Театр

Театры, наконец, открыли свои двери долгожданным гостям, а значит пора познакомиться с премьерами.

Так, 18 сентября в 19.00 в Театре Наций покажут новый спектакль лауреата премии «Золотая Маска» Евгения Марчелли «Страсти по Фоме», вдохновленный повестью Федора Достоевского. В ролях зрители могут увидеть Ольгу Волкову, Виталия Кищенко и Анастасию Светлову.

В воскресенье, 20 сентября, в Московском театре Олега Табакова состоится премьера спектакля по пьесе Александра Вампилова «Старший сын» об абсолютной любви, на которую способны редкие люди.

Кино

С 14 по 20 сентября в Москино Музеон проходит 9 фестиваль Нового кино Австрии. В субботу зрители познакомятся с отчаянной мелодрамой «Оскар и Лили» о сбежавшей из Чечни в Австрию брате и сестре, которых в итоге разлучают с матерью и друг с другом, отдав их в разные семьи.

20 сентября покажут документальное наблюдение австрийского режиссёрского дуэта за московскими дворнягами, которых кормят гастарбайтеры. Закадровый текст читает звезда советского и российского кино Алексей Серебряков.