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Цискаридзе выступил против дискриминации, рассуждая о книге "Десять негритят"

Культура и ТВ
12:05, 16 сентября 2020

Цискаридзе выступил против дискриминации, рассуждая о книге "Десять негритят"
Николай Цискаридзе // Фото: Global Look Press, Instagram
Николай Цискаридзе // Фото: Global Look Press, Instagram

Артист балета Николай Цискаридзе отозвался на призыв актера Леонардо ДиКаприо принять участие в акции #StopHateForProfit против дискриминационных практик в социальных сетях.

«Я использую Instagram и Facebook, но я хочу, чтобы это была сила добра, а не ненависти, насилия и дезинформации», — пишет ДиКаприо в своем аккаунте.

В рамках кампании селибрити призывают пользователей в течение дня не публиковать каких-либо материалов в своих соцсетях. В этом году акция проходит на фоне массовых протестов против расизма в Штатах.

Николай Цискаридзе, который ранее столкнулся с травлей на одном из Telegram-каналов, присоединился к акции: «Мои коллеги устали от ненависти, нетерпимости и дискриминации в соцсетях. Давайте все вместе завтра сделаем день тишины, так как роскошь человеческого общения не заменит ничто», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Однако следом шел текст, который вряд ли нашел бы отклик у нынешнего движения #BlackLivesMatter. Цискаридзе рассуждал о том, как в разных странах переименовывали роман Агаты Кристи «Десять негритят». Например, в США он стал называться «И никого не стало», а во Франции «Их было десять».

Фото: Instagram @tsiskaridzenikolay

«В недавней версии "Белоснежки" гномики уже всех рас и мастей. Хотя это европейская сказка, там явно не могло быть никаких других гномиков, кроме европейцев. Хочу верить, что нас это не коснётся никогда», — заключил Николай Цискаридзе.

Рубрика: Культура и ТВ

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Николай Цискаридзе // Фото: Global Look Press, Instagram

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Фото в статье: Instagram

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