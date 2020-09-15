Константин Баканов: "Оскар" имени Ленина

Sobesednik.ru — почему именно в России так разозлились на Американскую киноакадемию, ужесточившую требования для претендентов на «Оскар», и чем это все напоминает логику большевиков.

С 2024 года создатели фильмов – претендентов на премию «Оскар» в главной номинации должны будут учитывать требования, связанные с расовым или этническим разнообразием актерского состава. Если это невозможно выполнить с исполнителями главных ролей, треть остальной съемочной группы должны быть женщинами, представителями расовых или сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями. Это будет касаться в том числе закадровой части группы.

В консервативной России новость об углублении толерантности, ясное дело, восприняли в штыки. Даже Андрей Звягинцев и Александр Сокуров раскритиковали новые правила. Разве что продюсер Роднянский отнесся к нововведениям оскаровской киноакадемии с пониманием.

Нейтрально воспринявшие новость некоторые ведущие кинокритики России советуют не лезть в американский огород со своим транспортиром: это премия Соединенных Штатов, что хотят – то и принимают, не нравится – не смотрите. В этом отчасти и состоит позиция Роднянского: чтобы понять корни принятого решения, нужно глубоко погрузиться в нюансы истории и общественной жизни США. В России же обо всем судят с колокольни Ивана Великого, а голос оттуда многим подсказывает, что перегибы с западной толерантностью ведут планету к гибели.

Но! С тем, что решение заокеанской киноакадемии смахивает на чушь, бред и маразм, спорить сложно. Оно отразится в России не на производстве кино (никто тут особенно и не рассчитывал получить в Лос-Анджелесе статуэтку за лучший фильм), а на общественном дискурсе: наш дремучий консерватизм будет воодушевлен тем, что братья по дремучему разуму имеются в Америке и именно их нам нужно победить. Могут пострадать и репертуары кинотеатров: во всяком случае, если бы пламенный Мединский остался в кресле министра, он бы брякнул что-то типа «и такие фильмы доминируют в нашем прокате» и попытался под этим соусом максимально прикрыть голливудскую лавочку в России.

Самое обидное, что оскаровские реформаторы смахивают своей прямотой на наших большевиков и их логику. Рабочих и крестьян при царе много веков унижали, поэтому пропаганда стала их выносить на первые полосы советских газет и на экраны ТВ в таком количестве, чтобы всех затошнило. У многих до сих пор осталась иллюзия, что доведенный до абсурда формализм способен компенсировать царившую некогда общественную несправедливость.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №35-2020 под заголовком «"Оскар" имени Ленина».