"Написала на груди "Автограф здесь!": жена Макаревича рассказала о его соблазнении

Новая, четвертая супруга лидера «Машины времени» Эйнат Кляйн впервые призналась, как хитростью привлекла внимание музыканта.

Андрей Макаревич все чаще появляется с молодой женой на разных мероприятиях. На одно из них они выбрали парный черно-белый лук и ни на шаг не отходили друг от друга. Однако корреспонденту Sobesednik.ru удалось уговорить Эйнат оставить мужа на несколько минут и рассказать о себе.

– Я историк, организую путешествия по странам Ближнего Востока и Африки. Это бутиковые, интересные экспедиции для жителей всего мира. Это основное мое занятие, – призналась Эйнат.

Пандемия на нашем бизнесе сказалась ужасно. В марте все закончилось и до сих пор не началось, но я надеюсь, что в ближайшие пару месяцев все более-менее установится. Африканские страны постепенно открываются – Кения, Танзания, Руанда. Но моя любимая Эфиопия все еще закрыта. Пока ждем дальнейшего улучшения ситуации.

Я не всю жизнь этим занималась, – рассказала Sobesednik.ru жена Андрея Макаревича. – Вначале я была вашей коллегой – работала новостным фотографом, а потом начала углубляться в исторические, антропологические сферы, ездить в этнографические экспедиции. И занимаюсь ими уже более 10 лет.

– Здорово! Сколько стран объездили?

– Никогда не считала! Ездила по всему миру. Единственное место, где я еще не была, это Австралия. И Антарктида.

– Ничего себе! А так по всем остальным континентам прямо во всех странах побывали?

– Шарик достаточно большой, осталось еще много белых пятен. Наверное, много где я не была, но я этого никогда не подсчитывала. Поэтому даже не знаю, что вам ответить.

– Как на этом пути путешествий судьба свела вас с Андреем Вадимовичем?

– Ну угадайте, где судьба свела нас с Андреем Вадимовичем...

– На концерт, наверное, к нему пришли?

– Ну естественно, фанатка! С надписью «Автограф здесь!» (Эйнат, говоря это, улыбается и показывает на свою грудь. – Прим. Sobsednik.ru).

Мы познакомились в Эфиопии. Он захотел поехать в эту страну и обратился в Клуб путешествий Михаила Кожухова, с которым я много лет работаю, и через них мы познакомились. Он ездил в компании друзей.

– Это была любовь с первого взгляда или узнавали друг друга?

– Думаю, это очень личный вопрос. Честно, не готова делиться такой информацией.

– Мы знаем Андрея Макаревича как талантливого музыканта, артиста и общественного деятеля. А вас что в нем привлекло?

– Я его тоже знаю как талантливого музыканта, артиста и общественного деятеля. Но прежде всего – как очень хорошего, порядочного, глубоко морального человека.

– У него довольно жесткие взгляды на политику и происходящее в России. Вы их разделяете?

– Поскольку я не жила в России и не гражданка России, не думаю, что могу разделять или не разделять какие-то точки зрения. В данном случае это не было бы корректно с моей стороны. Но, полагаю, в браке каждый человек имеет право иметь собственную позицию.

– Вы гражданка Израиля, да?

– Да.

– А планируете получать российское гражданство?

– Нет.