"Не мужик!": скандальный депутат Милонов оскорбил Якубовича из-за велосипеда

Ссора началась по пустяковому поводу, но быстро переросла в крупную перепалку.

Депутат Госдумы Виталий Милонов на днях был приглашен в программу Андрей Норкина «Место встречи» на НТВ. Одной из тем выпуска стало противостояние пешеходов и велосипедистов из-за того, что, согласно последним тенденциям, все большее городское пространство отводится под специально выделенные полосы для любителей крутить педали.

– У нас в Тверском районе уже несколько месяцев конфликт из-за велополос, которые разметили на улицах, – попытался было поделиться болью Яков Якубович, глава муниципального округа Тверской города Москвы. Он выступал оппонентом Милонова в этом споре.

– Вы сектант велосипедный! Вы все велосипедики! – закричал депутат Госдумы, делая явный акцент на второй части слова. – В Петербурге сектанты уже дорвались до власти и отрезали часть узкой набережной под велодорожку.

Зимой люди в пробках стоят, скорые не могут проехать, чтобы один человек за час прожужжал на велосипеде. Зато сектанты довольны: мы добились, мы на велосипедиках ездим.

Якубович не стал просто так глотать ни «сектантов», ни вторую часть «велосипедиков». И попытался образумить Милонова собственным примером.

– У вас очень больная фантазия, – заметил на выпад Милонова Якубович. – Все мои избиратели знают, что в теплое время года я каждый день езжу на работу на велосипеде. Зимой добираюсь на общественном транспорте, служебным автомобилем не пользуюсь.

Яков Якубович

Ведущий «Места встречи» Андрей Норкин, который все это время накручивал круги по студии на байке, предложил Виталию Милонову прокатиться: «Попробуйте сами. Может, вам понравится».

На что депутат Госдумы гордо ответил: «Я на мотоцикле езжу! Как нормальный мужик. Я не велосипедик».