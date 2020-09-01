"Абсурд, нелепость": адвокат Алексея Учителя ответил отцу Цоя про запрет фильма

Константин Добрынин недоумевает, что родственники лидера «Кино», еще не видевшие фильм «Цой», уже недовольны картиной.

Сын и отец Виктора Цоя обратились с письмом к Путину с просьбой «принять надлежащие меры» по отношению к фильму Алексея Учителя «Цой», который готовится выйти в прокат.

Алексей Учитель

«Использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т.п., — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом», – говорится в письме, изобилующим словосочетаниями «вольные интерпретации», «пошлое зрелище», «порочащий доброе имя Виктора Цоя».

Своё обращение к Путину авторы объясняют тем, что «судебное решение не повернет время вспять и не устранит той несправедливости, которая возникнет уже сейчас и навсегда останется в общественном сознании». Ранее они обращались в Минкульт с просьбой не выдавать ленте прокатное удостоверение.

– Есть вопрос юридический, а есть вопрос, который можно назвать морально-этическим, – рассказал Sobesednik.ru о своём видении ситуации адвокат режиссёра Константин Добрынин. – Что касается прав на объекты интеллектуальной собственности, то они были надлежащим образом получены от их правообладателей.

Наследники Цоя привлекались к разработке сценария и участвовали в обсуждениях. Более того, сами дали согласие на использование некоторых объектов, – пояснил Добрынин. – Крайне странно читать о претензиях к фильму, когда фильм ещё не вышел и его никто не видел.

Также крайне странно и нелепо подозревать Алексея Учителя в том, что он хотел как-то принизить память Цоя, – уверен адвокат. – Именно Учитель снял в своё время фильм «Рок» о том мощнейшем течении, где все герои, включая Виктора Цоя, были представлены, и представлены позитивно. Именно Учитель снимал фильм «Последний герой» о Викторе Цое.

– Право на использование образа Цоя режиссёру всё-таки нужно было получать? И если да, получил ли он это право?

– Статья 1259 Гражданского кодекса содержит исчерпывающий перечень объектов авторских прав. В ней нет ни слова про образ.

– Когда Серебренников делал фильм про Цоя, Борис Гребенщиков был так же недоволен сценарием, и его из фильма убрали…

– У огромного количества людей свои воспоминания о той или иной эпохе. Невозможно всегда угодить всем. Всё-таки это всегда взгляд художника. Здесь важно найти баланс. Мне кажется, фильм Учителя баланс всё-таки соблюдает. Но это вопрос зрителей.

С точки зрения права мы ничего не нарушили, – настаивает адвокат режиссера. – Однако, исходя из понимания масштаба явления, с родственниками Цоя, конечно, общались.

– Если с ними всё было согласовано, а по закону и этого не требовалось, в чём тогда состоят претензии к Учителю? Отец и сын музыканта увидели эпизоды из фильма, и он им не понравился?

– Фильма они не видели. Может быть, им что-то не понравилось в сценарии, который они читали, когда он был опубликован. В этом же нет ничего секретного, это публичная история.

А абсурд ситуации в том, что фильма ещё нет, но его уже пытаются запретить, потому что он уже как будто кого-то оскорбляет, – обращает внимание Добрынин.

– А не странно ли, что именно у уважаемого Алексея Ефимовича во второй раз за последние годы возникает история с громкими претензиями к содержанию фильма до его выхода? Все мы помним войну за «Матильду»...

– В последнее время в России вообще есть тенденция — всё время что-то пытаться запретить, на что-то обидеться. Раньше этим грешили представители государства, различные псевдообщественные деятели, сейчас начинает прорастать такая квазицензура родственников.

Мы с большим уважением относимся к родственникам, но призываем всё-таки сначала посмотреть кино, а потом в рамках творческой дискуссии всё обсудить. А не пытаться угрожать и писать письма президенту Путину.