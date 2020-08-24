"Театральная история" в "Театр.doc" 4 сентября

Театр сейчас находится в центре общественного внимания – суды над режиссерами, обвинения в оскорблении чувств верующих, попытки церковных и политических деятелей научить режиссеров, как правильно ставить спектакли.

Один из героев «Театральной истории» – режиссер пытается сохранить достоинство, игнорируя «высокоморальные» требования спонсора и отбиваясь от попыток священника «прибрать к рукам» его театр.

Но социальной сатирой спектакль не ограничивается: в его основе – история любви.

Действие разворачивается в знаменитом московском театре и в одном из православных храмов. А начинается все с того, что неизвестного артиста назначают на роль Джульетты в спектакле, который должен «потрясти Москву»...

Постановка Искандера Сакаева – это микс драмы, детектива и комедии, а театр здесь представлен как модель современного российского общества.

Спектакль – участник международных театральных фестивалей (Москва, Архангельск), неоднократно выезжал на гастроли по России.

Автор – Артур Соломонов

Режиссер – Искандер Сакаев

Костюмы – Дина Тарасенко

В постановке заняты актеры: Филипп Котов, Денис Яковлев, Александр Карпенко, Иван Лакшин, Вано Миранян, Алевтина Даниленко, Антон Даниленко и Николай Разуменко.