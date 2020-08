В США скончался бывший гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

В США в возрасте 64 лет скончался музыкант Джек Шерман. Он выступал в качестве гитариста на дебютном альбоме Red Hot Chili Peppers.

Об этом группа сообщила в своем Twitter. Причины смерти пока не указываются.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN