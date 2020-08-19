Актриса Ирина Мазуркевич: ОМОНовцы Лукашенко – настоящие фашисты

Звезда фильмов «О бедном гусаре замолвите слово» и «Все будет хорошо!» поддержала митинги протеста в родной Белоруссии.

Народная артистка России Ирина Мазуркевич, которая родилась в Белоруссии, в ужасе от происходящего на ее родине. Она никогда не могла бы поверить, что такие события могут произойти в ее мирной и спокойной стране.

– Белорусам сейчас внушают, что будет тяжело, если что-то изменить, что перемены ведут только к худшему. Во всем обвиняют каких-то иностранных агентов. Но все это уже бесполезно, – высказывает свое мнение в разговоре с Sobesednik.ru актриса. – Несправедливость зашкаливает!

Стоит посмотреть на этих людей, которые выходят на улицу, чтобы понять, как они честны в своих помыслах. Я горжусь ими! И горжусь, что я – белоруска. Поэтому мне не дает покоя, что те омоновцы, которые избивают, пытают людей, тоже белорусы! Если раньше можно было бы с властью найти какие-то компромиссы, то теперь простить за эти зверства, оправдать их уже невозможно.

Людей убивали! Но власть Белоруссии это официально не признает, потому что все происходит в застенках. Как в 1937 году убивали в застенках, и свидетелей этому немного.

У меня сердце обливается кровью, когда я читаю или вижу в интернете свидетельства тех людей, над кем издевались эти каратели. Они же настоящие фашисты!

Фото: Андрей Романенко

Ирина Мазуркевич разделяет мнение белорусов о том, что результаты выборов президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, были сфальсифицированы.

– Людям вешают «лапшу на уши», и они это чувствуют, – говорит актриса.

– Ирина, наверное, и раньше это было? Ведь Лукашенко участвует в президентских выборах уже в шестой раз. Почему же люди молчали?

– Не так уж они и молчали.

Например, в 2010 году тоже было нечто подобное: люди выходили на улицу, их разгоняли дубинками и арестовывали. И в прошлые выборы были волнения. Просто сейчас выросло новое поколение, которое хочет перемен и справедливости.

За 26 лет правления Лукашенко перестал чувствовать свой народ. Белорусам внушают: «А кто же еще, если не он?!» В России похожая ситуация. Когда в 2000 году президентом у нас стал Путин, мы же ничего о нем не знали и даже не догадывались, что он тоже, как и Лукашенко, встанет у руля надолго и будет менять Конституцию России под себя, хотя обещал этого не делать. И нам так же внушают: «Кто же, если не он?!»

– Как вы думаете, насколько хватит белорусов? Смогут они и дальше выходить с акциями на улицы? Или все это само собой успокоится?

– Мне кажется, дальнейшее зависит от вменяемости Лукашенко.

Однако я, помня его недавний призыв на Совете безопасности «никому не давать спуску», боюсь, что меры по отношению к людям станут еще жестче. Но белорусы этого все равно уже терпеть не будут!