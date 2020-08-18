Гражданская панихида по Валентине Легкоступовой состоится 20 августа

20 августа на Троекуровском кладбище в Москве состоится гражданская панихида по заслуженной артистке РФ Валентине Легкоступовой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП «Ритуал».

«Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Легкоступовой пройдет в четверг, 20 августа, в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово. Гражданская панихида начнется в 12:00 и пройдет в закрытом режиме без представителей СМИ», — сообщает пресс-служба.

6 августа эстрадная певица Валентина Легкоступова со своим мужем Юрием Фирсовым поступили в наркологическую клинику после того, как ее дочь Анетта Бриль обнаружила обоих в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире артистки. Позднее у Легкоступовой нашли черепно-мозговую травму, которую, по словам ее супруга, певица получила в результате удара головой после падения в ванной. Артистка впала в кому и ей сделали операцию по удалению гематомы, но спасти жизнь не удалось. Легкоступой было 54 года.