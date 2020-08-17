Наталия Белохвостикова о Николае Губенко: Я краснела от его шуток

16 августа на 79-м году жизни после продолжительной болезни скончался Народный артист РСФСР Николай Губенко. На своей страничке в Фейсбуке Народная актриса России Наталия Белохвостикова написала: «Уходят самые дорогие и любимые… Страшно… Прощай. Ты навсегда в моем сердце».

– Мы с Колей Губенко учились вместе во ВГИКе: он на режиссерском факультете, я – на актерском, – рассказывает Sobesednik.ru Наталия Николаевна. – В то время он уже играл в театре на Таганке, был известным артистом. Губенко был самым первым моим режиссером.

Мне тогда было 16 лет, я доучивалась в школе и одновременно училась во ВГИКе, когда Коля пригласил меня в свой короткометражный фильм «Настасья и Фомка». Это была замечательная картина, в которой не было сказано героями ни одного слова, звучали только шумы. Потрясающая работа, которую потом брали на разные кинофестивали.

В период этих съемок Коля звонил мне: «Наташка, я заеду за тобой в пять утра, и поедем работать». Съемки проходили под Одинцово. Я говорила: «Не могу, контрольная по математике». – «Никаких контрольных!»

Во ВГИКе Губенко сам писал пьесы и ставил на сцене. В основном это были какие-то рассказы из деревенской жизни, характерные образы. Например, у него я сыграла в 17 лет пьяную старуху! Это было так интересно!

Всю жизнь я люблю эту семью: Николая Губенко и его супругу Жанну Болотову. У нее, как у меня, родители – дипломаты, много было общего. Дачи наши были рядом, мы часто виделись. Это мои близкие люди, правда, в последнее время мы не встречались, как-то жизнь нас развела. Но благодарность за то, что этот человек мне дал, сохранилась. Коля в меня вдохнул что-то истинное!

Николай Губенко с супрогой Жанной Болотовой

– Губенко же вырос в детском доме. Он рассказывал об этом?

– Да, да, часто об этом упоминал.

Например, шутил: «Я понимаю, что я из детского дома, но смотри: я – Николай Николаевич, а ты – Наталия Николаевна… Что-то в этом родственное есть!» Они часто надо мной в институте подтрунивали, я же была самая младшая, краснела над шутками, им это нравилось. Но шутили по-доброму.

Несмотря на то, что у Коли было такое страшное детство, он оставался широким, добрым, мягким, теплым человеком. Он очень любил свою работу, особенно кино – любил до дрожи. Рассказывают, когда был министром культуры СССР, многим помогал. Колю и Жанну в последнее время огорчало, что в профессии артиста планка стала намного ниже. Раньше были такие профессионалы! Коля мечтал, чтобы этой планки, которая была у наших великих артистов, достигли современные молодые актеры… Коля – огромная часть моего сердца и память на всю жизнь!