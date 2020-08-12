"Жена подтвердит, что я был трезв": Ширвиндт ответил на обвинения в пьяном ДТП

Руководитель театра Сатиры впервые прокомментировал аварию со своим участием на перекрестке.

11 августа в городе Валдай Новгородской области, где у Народного артиста России, художественного руководителя театра Сатиры Александра Ширвиндта дача, произошла автомобильная авария.

Mitsubishi L200, которым управлял 86-летний артист, двигался по улице Ленина. При выезде на перекресток с улицей Совхозной Александр Анатольевич не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем Renault Sandero. Сын Ширвиндта Михаил прокомментировал ДТП в шутливой манере, сказав, что машины «просто поцеловались». Директор театра Сатиры Мамед Агеев тоже высказался, что никакой трагедии не случилось. Дескать, это первая небольшая авария у Ширвиндта, который 70 лет за рулем!

Однако этот эпизод послужил поводом для волны сообщений СМИ, которые «сулили» Александру Ширвиндту повторение судьбы Михаила Ефремова и запустили слух, будто Народный артист управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

– Да ничего страшного не произошло, – прокомментировал ситуацию Sobesednik.ru Александр Анатольевич, – все живы и здоровы.

Чуть выехал не вовремя, дорожный знак не увидел. Но разошлись мы с миром, никто никого ни в чем не обвиняет. Зачем вы раздуваете?

– Просто писали, что вы были нетрезвым за рулем. На фоне скандала с Михаилом Ефремовым…

– Кто это сказал? (Смеется. – Прим. Sobesednik.ru). Ну не неси фигню… Это чушь собачья. Я был трезв, жена подтвердит. Эта история яйца выеденного не стоит.