Бывшая ведущая "Утра России" рассказала, чем займется после увольнения

Неделю назад ведущая «Утра России» Елена Ландер призналась, что покидает программу. Формулировка в соцсетях звучала как «по семейным обстоятельствам», и теперь Елена раскрыла детали этих обстоятельств.

Дело в том, что год назад Елена вышла замуж за итальянца Фабио, и теперь хочет не только воссоединения семьи, но и не ограничиваться как одной профессией, так и одной страной.

«Уже год назад мы решили, что мне пора двигаться дальше и развиваться по своей основной профессии. Вернусь к актёрской карьере, но не буду ограничена какой-то одной страной или одним языком. Я говорю на английском, итальянском и иврите. Сейчас центром жизни мы выбрали Италию, и я ставлю перед собой довольно амбициозную задачу — работать по профессии не только на родине, но и за её пределами», — рассказала Елена в интервью Общественной службе новостей.

Она рассказала, что обязательно будет смотреть эфиры со своей преемницей, имя которой пока неизвестно. По словам Елены, это человек опытный, ну и, учитывая, что в «Утре» прекрасный коллектив, должна быстро влиться.

«Конечно, я обязательно посмотрю эфиры с её участием! С профессиональной точки зрения это необходимо. Мы всю жизнь учимся, смотрим, наблюдаем, развиваемся и анализируем. Это часть работы. И хоть я не планирую возвращаться на телевидение в качестве ведущей, мне будет интересно следить за тем, что происходит в жизни моих коллег. И как меняется изо дня в день телевизионная индустрия», — подчеркнула Елена.

Ландер уже подписала контракт с международным актерским агентством, и ее жизнь в Италии будет состоять из кастингов и проб.

«Я планирую сниматься как в Европе, так и в России. Я по-прежнему очень мобильна. Ну и буду больше времени проводить с семьёй. В августе наконец-то у нас будет отпуск и я просто на три недели отключись от всего и отдохну. А с сентября снова вернусь к проектам», — заключила ведущая.