Мария Рыбакова ушла от вопроса о переходе на "Россию-1"

На днях стало известно, что «Утро России» покидает телеведущая Елена Ландер. СМИ назвали преемницу Ландер – Марию Рыбакову, ведущую телеканала «Москва 24». Что об этом думает сама Мария – в нашем материале.

«Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы "Утро России", покинула телеканал. Она решила уехать вместе с дочерью от первого брака в Италию, на родину второго супруга. Желаем Елене счастья и дальнейших успехов! Мы будем скучать», — официально прокомментировали увольнение телеведущей в эфире телеканала «Россия-1».

Елена Ландер и Владислав Завьялов

Как говорят СМИ, Ландер давно думала об уходе, однако такое решение стало неожиданным для зрителей телеканала и ее поклонников. Его Елена, судя по всему, приняла из-за пандемии, ведь ее супруг Фабио проживает в Италии, если раньше телеведущая могла жить на две страны, сейчас это просто невозможно.

Многие издания тут же оповестили зрителей о том, кто заменит Ландер: желать доброго утра телезрителям «России – 1» будет ведущая «Москва 24» Мария Рыбакова. По данным СМИ, руководство компании подтвердило данную информацию, однако официальных заявлений от телеканала не было. Мы позвонили Марии Рыбаковой.

– Вы первый журналист, который удосужился позвонить мне и спросить об этом, – удивилась нашему звонку Мария.

Телеведущая не стала подтверждать данную новость, но и не опровергла.