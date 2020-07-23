С 25 по 31 июля пройдет онлайн-фестиваль "Памяти Исаака Дунаевского"

С 25 по 31 июля на официальных страницах в соцсетях и на Youtube-канале Московской областной филармонии пройдет онлайн-фестиваль «Памяти Исаака Дунаевского».

В нем примут участие солисты и коллективы Московской областной филармонии под художественным руководством Максима Дунаевского – известные джазовые музыканты, заслуженные артисты России Андрей и Михаил Ивановы, молодая оперная певица Алина Яровая, солистка оркестра «Гусляры России» Ольга Алексеева, дирижер ансамбля русской музыки и танца «Садко», балалаечник-виртуоз Денис Забавский, оркестр солистов «Русские узоры» и народный артист России Дмитрий Харатьян.

Максим Дунаевский: «В нынешних сложных условиях мы решили провести фестиваль памяти моего отца в форме онлайн-фестиваля. К сожалению, из-за новых правил рассадки музыкантов, мы не смогли привлечь полный симфонический оркестр, а ведь Исаак Дунаевский писал именно для него. И тогда мы решили исполнить знаменитые мелодии отца оригинальными составами. Вы услышите фантазии на темы И. Дунаевского, его мелодии прозвучат на гуслях, балалайках, в классической и джазовой манере».

Фестиваль стартует 25 июля не случайно, именно в этот день в 1955 году (65 лет назад), ушел из жизни один из самых популярных советских композиторов, классик советской оперетты, создатель жанра советской музыкальной кинокомедии и один из создателей жанра массовой советской песни Исаак Осипович Дунаевский.

О многолетнем сотрудничестве Леонида Утесова и Исаака Дунаевского знают все, а о его дружбе с Дмитрием Шостаковичем известно меньше. Дмитрий Дмитриевич услышав увертюру к фильму «Дети капитана Гранта», назвал ее выдающимся явлением симфонической музыки: «Эта увертюра - симфоническое произведение большого накала и темперамента…». Сам Исаак Осипович Дунаевский о своем творчестве говорил так: «Творю легкую музыку серьезными средствами».

Маэстро прожил недолгую жизнь (его не стало в возрасте 55 лет), но оставил огромное творческое наследие: 14 оперетт, 3 балета, 2 кантаты, 80 хоров, более 100 песен и романсов, музыка к 88 драматическим спектаклям и 42 кинофильмам, 43 сочинения для эстрады и 12 для джаз-оркестра, 17 мелодекламаций, 47 фортепианных и 52 симфонических произведений.

Исаак Дунаевский обладал уникальным даром мелодиста и редким талантом органично сочетать легкую музыку с симфоническим жанром.

«Я считаю Дунаевского "русским Гершвином", — говорил о композиторе знаменитый джазовый музыкант Олег Лундстрем. — Я называю Дунаевского "великим", потому что он — универсален. Он мог писать все — от изящных миниатюр до симфонических увертюр…»

Песни Дунаевского популярны до сих пор, его сочинения в репертуаре театров и исполнителей, в душах и сердцах его многочисленных поклонников.