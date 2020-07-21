Кто все-таки бил Эмбер Херд – Джонни Депп или Илон Маск?

На заседаниях суда между Деппом и Херд кипят страсти, которые не снились ни Андрею Малахову, ни любителям «мыльных опер».

В Лондоне продолжается судебный процесс между Джонни Деппом и компанией News Group Newspapers, владеющей британским таблоидом The Sun. Актер подал иск из-за материала, опубликованного в 2018 году. Автор текста обвинял Деппа в применении физического и психологического насилия в отношении его жены актрисы Эмбер Херд (развелись три года назад. – Прим. Sobesednik.ru). Сама «пострадавшая» выступает на суде в качестве свидетельницы.

А как хорошо всё начиналось!

Джонни Депп и Эмбер Хёрд познакомились на сьёмках картины «Ромовый дневник».

«Когда я впервые увидел Эмбер, мне показалось, что передо мной Лорен Бэколл, звезда золотой эпохи Голливуда», – восхищался Депп.

Пара сблизилась во время промотура фильма. С 2012-го по 2014-й между ними произошло многое. Херд для того, чтобы добиться своего, уходила от Деппа два раза. В итоге в 2014 году актер сделал девушке предложение. Около года пара готовилась к свадьбе, и 3 февраля 2015-го она состоялась. Многие (если не все) друзья Джонни не одобряли эти отношения.

Эмбер сорила деньгами, «использовала», как говорили друзья Деппа, мужа. В одном из скандалов была замешана дочь актёра. После встречи с фотографом Йо Тиллетт Райт (он сменил пол на женский) девушка заявила о том, что не совсем гетеросексуальна. И тут же в прессе запестрели заголовки вроде «Дочь Деппа совершила каминг-аут». После этой ситуации дети актёра прекратили общение с Хёрд.

Кто кого колотил?

27 мая 2016 Эмбер в заявлении в суд написала, что подвергалась насилию со стороны Джонни. «Я всерьез испугалась за свою жизнь в декабре 2015 года», – говорила она в суде.

В мае актриса подала на развод, потребовав компенсацию в размере 50 тысяч долларов. После того, как ей не удалось получить деньги от бывшего мужа (Херд сказала, что перечислит деньги в благотворительный фонд, но Депп сделал это за неё, прислав чек. – Прим. Sobesednik.ru), Эмбер закрутила роман с Илоном Маском (правда, теперь она это отрицает).

Депп очень долго восстанавливался после пережитого и в 2019 голу подал встречный иск о клевете. Актер заявил, что на самом деле Хёрд применяла к нему насилие.

1 февраля 2020 актёр предъявил доказательства своих слов. Из записи телефонного разговора стало понятно, что как минимум один раз Эмбер поднимала руку на Джонни.

«Ты врезала мне по лицу», – говорит Депп на записи. «Не врезала я тебе, – отвечает Херд. – Уж извини, что я не заехала тебе по лицу как следует. Я ударила тебя, а не побила. Детка, ты не избит».

Из жертвы актриса мгновенно превратилась в манипулятора фактами. От Эмбер отвернулись все.

Что хочет доказать Джонни Депп в суде? И зачем признался в употреблении наркотиков?

На суде против «The Sun» Деппу и его команде надо доказать, что всё, написанное о нем в таблоиде как о насильнике, ложь. Адвокаты актера наставили на том, чтобы его бывшая жена не присутствовала на заседаниях, но суд не прислушался к этой просьбе.

Адвокат актёра Девид Шербан объявил, что в статье были клеветнические обвинения, который состояли в том, что Джонни нападал на бывшею жену, и она боялась за свою жизнь.

«Обвинение мисс Хёрд является полной ложью. Истец не был жесток по отношению к мисс Хёрд. Это она жестоко к нему относилась», – сказал адвокат.

Там же, на заседании Депп он заявил сенсационную новость о том, что употреблял наркотики с 11 лет. Живя с матерью, он попробовал ее таблетки, и заметил, что они успокаивают нервы и приглушают боль. «Я принёс ей таблетки и взял одну себе. Что стало началом моего употребления наркотиков», – признался артист.

Дальше Джонни заявил, что к 14 годам успел попробовать все виды наркотиков.

Тема запрещенных препаратов возникла из-за того, что «The Sun» хочет доказать: Депп бил жену, находясь в состоянии наркотического опьянения.

В целом Джонни держится в суде бодрее Хёрд, которая пытается разыгрывать роль жертвы. И наблюдатели говорят о том, что у Деппа большие шансы победить.

Кому еще может быть нужен скандал между Деппом и Херд?

Есть версия, что зачинщиком тяжбы являлся миллиардер Илон Маск.

По словам Джонни Деппа, Херд стала изменять ему с Илоном сразу после свадьбы. Он намекает, что именно миллиардер избивал актрису, а та потом решила использовать свои синяки против бывшего мужа.

До завершения слушаний осталось совсем немного времени, но даже вердикт суда наверняка не станет точкой в скандале между Деппом и Херд. Слишком сложную паутину из взаимных обвинений они умудрились сплести и слишком пристально за ними следят во всем мире. Так что сериал из жизни знаменитостей продолжается.

Анастасия Колистратова