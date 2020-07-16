Сергей Полунин – "Собеседнику": тату с Путиным не сводил, но замазывал

Танцовщик балета Сергей Полунин признался, что не сводил татуировку с Владимиром Путиным. «Если я и буду татуировки сбивать или снимать, татуировка с Путиным будет одна из последних, которая уйдет. Всё на месте, всё при мне». Об этом он сказал, отвечая на вопрос «Собеседника» на фестивале «Славянский базар в Витебске».

Объясняя появление фотографии без Путина в собственном инстаграме, Полунин пояснил:

– Для меня немного странно, из-за чего всё началось. Я выставил фотографию, где была замазана татуировка. Я путешествовую в разных странах и уважаю традиции, пожелания разных журналов. Некоторые с политикой не хотят быть связаны, некоторые ещё по каким-то причинам. Если меня кто-то что-то просит замазать, то я уважаю решение той страны, в которой я нахожусь. А фотография была, наверное, в какой-то стране, где с такой политикой не то чтобы не согласны, скорее просто журнал не хотел.

– Наверное? Что это за страна?

– Не буду раскрывать, но хочу заметить, что даже в Китае, где очень хорошо относятся к России и Путину, журналы меня просили закрасить (татуировку. – Прим. Sobesednik.ru): не хотят быть связанными с политикой.

– Это было закрашивание в фотошопе или наносился некий слой на тело?

– Слой краски накладывается. Когда я снимаюсь в фильмах, это довольно долгий процесс. Когда мне нужно закрасить все татуировки, на это нужно 3-4 часа в день. И это ещё должно выглядеть реально.