Маша Распутина: Муж говорит мне: "За что я 20 лет терплю такое наказание?"

Легендарная Мария Распутина – это всегда вызов и смелость. Она остается верной себе на протяжении многих лет. За это ее любят зрители. Она редко дает интервью, но каждое из них становится откровением.

В беседе с нашим корреспондентом Sobesednik.ru Распутина поделилась мнением о происхождении коронавируса, поддержала Михалкова, Шукшину и Джигурду, а так же рассказала о своей семейной жизни.

«Хочу стать агентом 007»

– Мария, как вы провели самоизоляцию?

– Успешно (смеется. – Авт.). Во время карантина слушала больших великих ученых: и наших, и американских, и итальянских, и немецких, которые рассказывают, что такое коронавирус и кто его придумал. Узнала много нового и интересного!

Например, наш ученый-физик Людмила Кузьминична Феонова уверяет, что коронавирус был разработан в военных лабораториях при содействии американцев. Вы, кстати, знаете, что в силиконовой долине США работают двести тысяч русских ученых, которые трудятся на глобальное мировое правительство? Мне самой захотелось стать агентом 007, поехать в эту силиконовую долину и разузнать их дальнейшие планы против нашей державы (смеется. – Авт.).

– С ковидом в России ситуация более-менее нормализовалась. Говорят, что уже осенью выйдет вакцина против этой заразы!

– Что значит выйдет? Для того чтобы она вышла, ее нужно лет пять-шесть испытывать сначала на кроликах. К тому же, нам нужна отечественная вакцина – нельзя закупать ее у глобалистов-сатанистов. Чтобы нас стерилизовали всех? Нет, надо ждать российскую вакцину. Мы не подопытные кролики, чтобы над нами издевались.

Человеческий организм должен быть защищен законом. И он в нашей Конституции есть, между прочим.

– Михалков и Шукшина уже давно об этом говорят. Вы как относитесь к их позиции?

– Я поддерживаю позицию Никиты Сергеевича и Марии Шукшиной. Никита Сергеевич вскрыл нарыв на федеральном канале, рассказав правду о том, какие планы у глобальных сатанистов. Я поддерживаю всех, кто говорит правду. Для души русского человека – это самое главное. За правду отдают жизнь, свою душу…

– Он еще говорит, что вскоре нам грозит цифровизация…

– Я – Мария Николаевна Распутина и хочу ею оставаться. Бог дал всем нам имена, а не цифру. Я считаю, что цифровизация – это обезличивание человека. Вы представляете, меня будут называть не Марией Николаевной, а: «Эй, 135-я, на выход!» (Смеется. – Авт.). Фактически концлагеря Геббельса!

В детстве я смотрела мультик про чертиков. Там великий артист Владимир Басов озвучивал главного черта. Он был учителем, вел урок для чертят и говорил: «Тринадцатый, к доске!» Так и здесь! Такого не должно быть!

– Мария Шукшина активно критикует и современную культуру. Говорит, что та находится ниже плинтуса!

– Это же очевидно. Только бездумный человек не понимает этого. Уже тридцать лет нас уничтожают в духовном плане. Состояние всего происходящего вызывает антагонизм у любого нормального и здравомыслящего человека. Враги человечества говорят: «Если хочешь завоевать данную страну и поработить ее народ, воспитай их детей». А на чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе.

Российское кино я вообще не смотрю уже лет двадцать. Обожаю Болливуд, турецкие сериалы. Там задета тема нравственности, которая в конце всегда побеждает.

– А что думаете по поводу шоу-бизнеса?

– Там скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Все на низком уровне. Даже не надо это рассматривать. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь. Мария Шукшина хорошо сказала: «Мы последнее поколение, которое борется за культуру и за правду, которая должна быть в душе каждого. Мы еще можем отличить добро от зла. А подрастающее поколение как слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов».

Мария Шукшина – достойная дочь своего великого русского отца Василия Макаровича. Я ее еще больше зауважала.

«Если супруг не возьмет в отпуск, буду куковать на даче»

– Мария, вы достаточно смело говорите о глобальном правительстве. Что вам муж Виктор Евстафьевич говорит на этот счет?

– Он не любит слушать мои лекции (смеется. – Авт.). Говорит: «Иди отсюда, ты мне надоела!» А иногда добавляет: «Боже, за что ты меня так наказал? Двадцать лет терпеть такое наказание!» (смеется. – Авт.).

– До карантина вы рассказывали, что Виктор Евстафьевич сильно похудел, чтобы соответствовать вам. Не распустился на самоизоляции?

– Нет! Он еще в лучше форме находится, чем я! Стал просто атлетом!

– А вы как поддерживаете себя?

– Коронавирусом (смеется. – Авт.). На самом деле я слежу за своим организмом.

Занимаюсь гимнастикой, бегом, приседаю по сто раз в день. Пью много воды с лимоном и перекисью водорода. Выпиваю не менее трех литров теплой талой воды в сутки. Никаких диет не соблюдаю, но мясо не ем вообще. Могу позволить белую рыбу, но не всегда.

В основном, ем свои любимые цукини, обжаренные в кукурузной муке, различные салаты и черную смородину, в которой содержится очень много полезных микро- и макроэлементов.

– Сейчас ваши коллеги уже стали выезжать на отдых. Вы определились с летним отпуском?

– Все зависит от моего супруга. Если он меня с собой возьмет на отдых, то будет хорошо. Если – нет, то придется куковать у себя на даче (смеется. – Авт.).

– Что пожелаете нашим читателям?

– Всем здравомыслия, добра и побольше духовной радости. Слава Богу. Слава Роду! Слава Богу Роду!