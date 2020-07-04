В Москве на фестивале документального кино покажут фильм о поколении Греты Тунберг

В Москве с 21 июля по 2 августа пройдет фестиваль документального кино о новой культуре «Beat Film Festival».

На фестивале представят три программы, в каждой из которых по 4-5 фильмов. В части хитов документального кинематографа в том числе будут представлены фильм о художнике Бэнкси и картина «Майден» о женщинах в парусном спорте.

Программа «Вне игры» покажет истории людей, ушедших от мейнстрима. Здесь фильм о секте монахов-войнов, лента о букинистах, история группы Майкла Джиры и картина про последний день работы бара на окраине Лас-Вегаса.

Блок «Наперекор» наоборот представит квартет из неигрового кино «в ногу со временем». Здесь документалка о движении #MeToo, история мема-лягушонка, кино о скандинавском бодипозитиве и фильм про поколение Греты Тунберг.