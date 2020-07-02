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"На съемки приходила подшофе". Знакомые Норкиной рассказали о ее последних телешоу

Культура и ТВ
19:42, 02 июля 2020

"На съемки приходила подшофе". Знакомые Норкиной рассказали о ее последних телешоу
Фото в статье: скриншот Youtube
Фото в статье: скриншот Youtube

4 июля исполнится месяц со дня смерти Юлии Норкиной, но ее друзья и коллеги до сих пор не могут оправиться от шока. Да и предположений, по какой причине произошла внезапная кончина журналистки, слишком уж много. Самоубийство, инфаркт, алкоголизм… на сегодняшний день эти версии остаются самыми распространенными. Какая же Юлия была при жизни, попыталась выяснить корреспондент Sobesednik.ru.

– Не могу сказать, что я прям очень хорошо знала Юлю, но мы с ней часто пересекались на съемках, – говорит продюсер Олеся Сазыкина. – У нее явно было что-то с лицом. Я сначала думала, что Норкина просто сделала себе неудачную пластику. Да и сама она на одной из съемок говорила, что что-то себе подкачивала. Но я в это не верю. Думаю, что причина странности ее внешности – алкоголь. Когда Юля приходила на съемки, от нее, бывало, исходил резкий запах. Сама она говорила, что просто пользуется парфюмами «Новая заря» или «Красная Москва», которые сами по себе очень специфические и стойкие. Но я-то могу различать запахи. Думаю, что она просто приходила в студию подшофе. Не могу сказать, что она была алкоголичкой, но за ней это наблюдалось.

Однако, несмотря ни на что, Олеся уверяет, что человеком Юлия была очень хорошим.

– Она была шикарной матерью, – продолжает наша собеседница. – У нее двое своих детей и двое приемных. А это уже многое говорит о человеке. Да и муж у нее хороший. Сейчас многие говорят, что он ей изменял, но я так не думаю. По моим наблюдениям, Андрей Норкин – добропорядочный семьянин. И в версию суицида я не верю. Думаю, что у нее просто были проблемы со здоровьем. Она очень любила жизнь и, как по мне, всегда боролась за справедливость. Помню, как Виталину Цимбалюк-Романовскую – бывшую жену Армена Джигарханяна – она хорошенько потрепала за волосики на съемках. Юлия говорила, что Виталина стала известной благодаря грязным историям. Сама же Норкина была совершенно не из таких людей.

Бывшая жена певца Романа Жукова Елена была героиней последнего эфира программы «Пусть говорят», в которой Юлия выступала как эксперт. Она утверждает, что Норкина на той программе отказалась проходить тест на алкоголь.

– На тех съемках я сама прошла тест на алкоголь, – вспоминает Елена. – Потом кто-то в шутку предложил пройти этот тест и всем находящимся в студии, в том числе и экспертам. Все начали смеяться, а Юлия сразу сказала: «Я этот тест точно проходить не буду!»

А вот бывший пиар-агент Елены и актриса Анна Либерман, которая тоже присутствовала на том эфире, говорит, что ничего подобного не было.

– Это ложь, – говорит Анна. – Никакого предложения пройти тест на алкоголь Юлии не поступало. А Елена просто жаждет пиара, рассказывая журналистам про Норкину, которую она вообще не знала.

Анна рассказала нам, какой ей лично запомнилась Юлия во время съемок последнего для Норкиной выпуска «Пусть говорят».

– В студии мы с ней сидели рядом на одном диване, – вспоминает Либерман. – Юлия говорила мне, что хочет попробовать приготовить домашний сыр. Я поделилась с ней своим опытом и рецептом домашнего сыра Рикотта, а она – своим. Больше до съёмок Юлия ни с кем не разговаривала. Во время съёмок Юлия Норкина была абсолютно спокойна и презрительно отзывалась о дешевом шоу, которое устроила там Ольгой Казаченко.

– Я неоднократно пересекалась с Юлией по профессиональной деятельности и могу сказать, что вопреки всем начавшимся сейчас сплетням и клевете ради пиара про алкогольную зависимость Юлии, это все неправда, – утверждает Анна. – Юлия – профессионал с большой буквы, честная и прямая, умела всегда отстоять свою точку зрения и не идти на поводу у многочисленных критиков и советчиков. Юлия была яркой и резкой, справедливой и доброй. Я категорически против лживого, да и любого другого пиара на достойном подражания человеке, который уже не сможет себя защитить!

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото в статье: скриншот Youtube

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Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

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