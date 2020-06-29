Решение суда по делу бухгалтера "Седьмой студии" станет известно 30 июня

Во вторник, 30 июня, будет озвучено решение суда по делу экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая в начале следственных мероприятий единственная из всех обвиняемых признала вину и заключила досудебное соглашение.

Сначала ее дело рассматривалось отдельно, но Мещанский суд в итоге решил рассматривать дело Масляевой в общем порядке, поскольку она не выполнила условия соглашения.

Со стороны прокуратуры на прошедшем сегодня судебном заседании Масляеву попросили приговорить к двум годам и трем месяцам колонии и освободить ее от наказания в связи с фактическим его отбытием, пишет АГН «Москва».

Напомним, что остальные фигуранты дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова, получили условные сроки за мошенничество в крупном размере при реализации средств Минкульта. Никто из осужденных своей вины не признал.