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"Почти знамениты": Гимн оптимизма в исполнении военных жен

Культура и ТВ
15:53, 28 июня 2020

"Почти знамениты": Гимн оптимизма в исполнении военных жен
Фото в статье: скриншоты с YouTube
Фото в статье: скриншоты с YouTube

Sobesednik.ru – о жизнеутверждающей картине «Почти знамениты», которая учит тому, что в самые тяжелые времена люди нуждаются вовсе не в патриотических маршах.

Новая духоподъемная комедия Питера Каттанео (автора «Мужского стриптиза»), вышедшая в онлайн-кинотеатрах, основана на истории женщин, которые создали первый хор военных жен. В дальнейшем их инициатива способствовала созданию сериала «Би-Би-Си» «Хор: военные жены», а от Великобритании до Фолклендских островов и Кипра в настоящее время насчитывается 75 хоров, в которых поют более 2300 женщин. Эти факты Каттанео в конце подкрепляет коллажем из видео, где участницы исполняют песню «Wearefamily». Эти кадры с реальными людьми только подкрепляют жизнеутверждающий мотив ленты.  

Над гарнизоном Флиткрофт нависают грозовые тучи: женщины прощаются со своими мужьями, чтобы те приняли участие в крупнейшей с 2001 года операции в Афганистане. Жен и их детей ждут тревожные сообщения по телевизору о бомбардировках; звуки СМС, от которых не ждешь ничего хорошего; редкие звонки по видеосвязи, которая в любой момент может оборваться; отсчет дней в календаре; попытки отогнать мысли о том, какой гроб придется подбирать при трагическом исходе. Героини оказываются как во внутреннем, так и во внешнем микромире – центре сосредоточения и накопления душевных и психологических ран. Каждая находит для себя разные выходы. Кто-то напивается до беспамятства, чтобы выпустить пар, а кто-то прячется за маской невозмутимости, складируя вещи из телемагазина. 

После отъезда военных Лиза (Шэрон Хорган), жена старшего полковника, вступает в должность ответственной за организацию досуга в гарнизоне. Только вот в голову кроме вечеров с бокальчиком красного и отрезвительных утренников ничего не приходит. Тогда на горизонте появляется любительница жесткой дисциплины и разного рода инициатив – Кейт (Кристин Скотт Томас). Отбросив варианты с кулинарией, вязанием, футболом, кино и книгами, героиней и другими женами было одобрено создание хора. 

Женщин ждут поступательные неуверенные шаги на репетициях, первое неудачное выступление на продуктовом рынке, отбивающее всякое воодушевление к дальнейшим действиям, переосмысление самого смысла существования их хора, преодоление боли от потерь и выступление на Фестивале памяти в Альберт-холле. К чему это привело мы уже знаем. 

Каттанео не в первый раз обращается к жизнеутверждающим посылам. Еще в «Мужском стриптизе» автор через личные истории отразил удручающую эпоху 80-х в Шеффилде, разбавляя пессимистичную картину разного рода комичными ситуациями и общим духоподъемным настроением: оно прослеживается и в последующих работах режиссера (в «Почти знамениты» в том числе). Режиссер и тут подходит к истории с ненавязчивым юмором, утверждая, что надежда может появиться даже и в темные времена, а грозовые тучи рано или поздно сменит солнце. Исходя из истории и манеры, которая прослеживается в фильмографии автора, хэппи-энд фильма очевиден. Поэтому весь сок, как в случае «Мужского стриптиза» и остальных работ Каттанео, содержится не в интриге, а в процессе. 

Основные действия ожидаемо концентрируются на Кейт и Лизе – на них и их семьях и держится подавляющая часть курьезных ситуаций и печальных моментов. Хотя фильм не обходит и личных историй других героинь: важным для фильма саспенсом является интрига относительно того, чей муж вернется в гарнизон в гробу. 

Так как женщины являются антиподами, то на репетициях замкнутое пространство ожидаемо начинает искриться от столкновения их противоположных нравов и подходов. Кейт потеряла на войне сына, после чего закрылась от мира и приняла за обычай скрывать чувства от окружающих за маской стальной леди. Она не терпит беспорядка в чем бы то ни было, не жалует баловство, требует железной дисциплины на репетициях и думает, что дело (любое дело) – лучший способ отвлечься от гнетущих мыслей (да-да, это она собирала коллекцию из телемагазина). Лиза же не скрывает своих слабостей и откровенно признает трудности во взаимоотношениях с взрослеющей дочерью, которая выплескивает гнев, напиваясь по вечерам. Она, напротив, считает, что механические действия – не лучший вариант, склоняясь к импровизации и проекции чувств через музыку. 

На протяжении фильма мировоззрения героинь сталкиваются и перемешиваются в одном бурлящем коктейле, который в итоге становится лекарством для каждой из них, а также для других жен. В этом ключе перевод картины не совсем отражает ее смысл. Героини стремятся не к знаменитости, а хотят быть услышанными и спроецировать чувства через музыку: финальная песня, собственно, становится криком души, представляя собой строчки из писем мужей. Оригинальное же название «Военные жены» отражает подлинную драму фильма – состояния, травмы, эмоции, которые испытывают женщины, находясь в статусе военных жен. 

Хочется чуть уйти в сторону и поговорить об еще одном моменте. В фильме есть одна фраза, которую произносит Лиза в адрес Кейт: «Если ты думаешь, что им нужны патриотические песни как на параде, то ты совершенно оторвана от жизни». Хочешь не хочешь, но как-то само собой получается спроицировать эти слова на ситуацию с нашим парадом Победы, прошедшим 24 июня в период пандемии и параллельно с тем, когда множество людей по всей стране оплакивают своих близких и пытаются свести концы с концами. 

На этом моменте можно обратиться к ранним работам Каттанео, у которого герои раз за разом сталкивались с тяжелыми жизненными ситуациями. Снова и снова они оказывались в ловушке обстоятельств и вновь адаптировали под них свои ресурсы и чувственный эмоциональный опыт, чтобы, опираясь на дружбу, любовь, сплоченность, подлинные ценности, веру и мечту пережить трудные времена.

В «Мужском стриптизе» Каттанео находит для героев нестандартный способ выкрутиться из ситуации безденежья, а также пережить семейные и экономический кризисы. Мы знаем, что карантин также поставил людей в ситуации, когда приходилось аккумулировать умственные и физические ресурсы, выходить из зоны комфорта, учиться новому, в том числе и тому, что ранее вызывало скепсис – СМИ до сих пор публикуют кейсы с историями, как люди справлялись в период карантина. 

«Опаловая мечта», например, рефлексирует о том, как австралийская семья в шахтерском городке на фоне золотой лихорадки пережила статус изгоя и продолжила идти к своей мечте, осознав ценность доверия, сплоченности и веры. «Подарок судьбы» и пышущий эскапизмом «Голый барабанщик» же транслируют идеи о том, что жизнь не обрывается темной полосой и всегда может быть второй шанс, которым только нужно воспользоваться. 

В этом ключе хочется упомянуть девиз женщин, который звучит во время трансляции коллажа из конца фильма. Он гласит: «Вместе мы сильнее». И правда. В нынешней ситуации, когда помощи ждать неоткуда, есть надежда только на общее сплочение и помощь от ближних, которая придает сил. 

Рубрика: Культура и ТВ

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