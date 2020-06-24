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"Барыкин погиб из-за женщин": друг рассказал, как жены тянули из певца деньги

Культура и ТВ
15:28, 24 июня 2020

"Барыкин погиб из-за женщин": друг рассказал, как жены тянули из певца деньги
Global Look Press
Global Look Press

Спустя 9 лет после смерти Александра Барыкина его друг – знаменитый  художник, доцент живописи Константин Мирошник решил рассказать всю правду о музыканте в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

– Я решился рассказать всё, что видел, ничего сглаживать не буду. Не имею права, – объясняет Мирошник. – Я не редактор жизни Саши, я его друг.

Константин Мирошник и Наталья Кургузова-Мирошник

Страшный диагноз приемной дочери

– Жена Галя была его первой любовью. Они с самого детства были вместе, пронесли чувства через всю жизнь. Галина – необыкновенная брюнетка с огромными карими глазами. Вместе они воспитали двоих детей: Георгия, который сейчас счастливо живёт в Латинской Америке, и Киру. Младшую дочь он считал Божьим даром, они её удочерили. У Киры был детский церебральный паралич, но ценой неимоверных усилий они поставили девочку на ноги.

Глядя на эту здоровенную деваху, длинноногую красавицу сегодня, никто не скажет, что она перенесла серьёзную болезнь. Пока Александр ездил по гастролям, Галя занималась детьми, быт полностью лежал на ней. Здесь надо пояснить, что у Гали характер был термоядерный, который она унаследовала от своего отца. Он воевал на фронте в Великую Отечественную войну, вернулся в орденах. Едет как-то в метро в до блеска начищенных сапогах, которые могли так начищать только в те времена. На груди блестят награды. Кто-то неосторожно грязной калошей наступает ему на начищенный сапог, он разворачивается и убивает этого человека... Так что с Галей особо не поспоришь, она уберегала мужа от разных женщин, но однажды не уберегла…

Как Барыкин ушел в пьяный загул

– Расстались они с Галей из-за неприятного эпизода, – отмечает Мирошник. – На гастролях Александр увлёкся певицей Раисой Саед-Шах. Талантливая и интересная во многих отношениях Рая привлекла его сексуально. Прямо с гастролей он отправился к ней домой. Правда, потом не мог вспомнить, как там оказался.

«Проснулся я  утром, – вспоминал Барыкин. – Смотрю – передо мной ходят две женщины, одна помоложе, а другая постарше. Это были Рая и её мама. Тут до меня доходит, что прожил я в этом доме неделю, а может быть, две».

– За это время Александр написал кучу песен, но и немало выпил, – поясняет Константин. – Рае он подарил песню «О хорошем думать», которая стала главным её хитом с его лёгкой руки. У него был такой дар: если он от души человеку что-то дарил или советовал, то это приносило огромную пользу. А по-другому он и не поступал. Мама и дочь Саед-Шах попросили Сашу сходить за хлебом к завтраку, он вышел в булочную и уехал домой.

Однако отношения с женой были испорчены.

«Мы видели с Галей друг друга, слышали, но между нами как будто лил дождь», – делился с другом Барыкин.

– Рая сообщила, что беременна от него, и родила сына Тимура. Начались суды, Сашу заставляли признать ребёнка. После этих событий дома он уже не мог находиться. У них были на даче несколько вагончиков, которые они прицепляли один к другому – получился домик, в котором они жили. Барыкин стал туда часто уезжать, а потом вовсе домой не вернулся, да и некуда было возвращаться. Семья разрушилась. Но до последних своих дней он давал бывшей жене деньги, хоть дети на тот момент уже были взрослыми. Он всё равно всех обеспечивал, потому что был порядочным человеком. Саша всегда стремился зарабатывать деньги, часто в ущерб собственному здоровью. Потому что его женщины постоянно требовали всё больше и больше денег, они его и довели.

Александр Барыкин // Global Look Press

«Я монах в миру»: почему певец 8 лет прожил без женщин

– К моменту знакомства с Нелли Саша был один, – вспоминает Константин. – Перестал выпивать. Говорил: «Я монах в миру». 8 лет у него не было никакой близости. Слово «секс» он терпеть не мог, не его было слово.

Однажды он поехал на гастроли в Брянск, остановился у своего друга – уважаемого по сей день в городе человека. Дом друга он в шутку называл «Санаторий имени Валерия Пеца». Там он познакомился с провинциальной девушкой по имени Нелли. Она была в числе девчонок, которых пригласил Валера, чтобы похвастаться перед ними: у него в гостях – сам Барыкин.

Константин признается, что Нелли тогда даже не знала, кто такой Александр Барыкин.

– Они просто провели вместе ночь, – продолжает Мирошник. – Саша вернулся к себе на дачу. А потом звонит мне как-то, просит встретить девушку на вокзале. Я поехал на вокзал, купил букет, привез ее к Барыкину. Это и была Нелли. Сначала она смотрела на него как на знаменитость, а потом привыкла. Для Нелли Саша написал песню «Регги на крыше». Но вскоре ей показалось этого мало, и она требовала её «продвигать». А он её любил по-настоящему. Был на седьмом небе от счастья, когда родилась их дочь Женечка.

с женой Нелли // Global Look Press

«Её зовут Нелли, её зовут Нелли, – пел он мне свою новую песню, с такой душой. – Посмотри, как звучит здесь слово "Нелли"», – радовался он.

Но Нелли Барыкин уже не совсем радовал, это было заметно. Она увидела, что он не такой богатый, как надо, что не может оплачивать ей клипы. Он отдал последние несколько тысяч долларов ей на клип, отдавал всё полностью, сам был вечно должен, но это никого не интересовало.

В момент охлаждения отношений с Нелли он познакомился с одной леди, которая трётся возле знаменитостей, желая попиариться. Они подружились, но он хотел большего. 

«Дядя Саша, – говорила ему новая знакомая, – у тебя на меня денег не хватит. Давай лучше двигай меня быстрее, я в тебя уже много вложила», – упрекала она Барыкина. Правда, на ток-шоу после его ухода она вела себя так, будто была его любимой женой много лет.

Константин Мирошник видел, какой непростой период наступил в жизни друга, и предложил ему поехать… в монастырь.

– Мы часто бывали в Дивеево, – делится художник. – Любили ездить на поезде, взять чай и болтать всю ночь, слушать музычку на маленьком магнитофоне. Саша был глубоко верующим человеком, и в той поездке он морально разгрузился. Собирался ехать в Израиль сразу после окончания гастролей. Последним городом тура был Оренбуг. Незадолго до того выхода на сцену ему позвонила Нелли.

– Давай уже что-то делай! – кричала она в трубку. – Продвигай меня!

– Я больше эту … пиарить не буду! – сказал в сердцах Барыкин.

Вышел на сцену, отыграл концерт. Осталась одна песня «Давай живи»… символическое название. Но Албар (так называли Барыкина коллеги с подачи Аллы Пугачевой, по первым буквам имени и фамилии. – Прим. Sobesednik.ru) не успел ее спеть, ему стало плохо. Он расстегнул рубашку, оставил гитару на сцене (наверное, впервые в жизни оставил её одну), помахал зрителям рукой из-за кулис. Всё. Больше Саша не видел ни сцены, ни зрителей.

Теги: #Знаменитости #Алла Пугачева #Барыкин

Рубрика: Культура и ТВ

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