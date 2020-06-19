Умер актер, сыгравший пастора в "Пятом элемете" и Бильбо во "Властелине колец"

В Великобритании в возрасте 88 лет скончался актер Иэн Холм, известный по ролям в фильмах «Властелин колец», «Чужой» и «Пятый элемент».

Как пишет The Guardian со ссылкой на агента артиста, Холм умер в госпитале, рядом с ним находились близкие люди. Уточняется, что заболевание, от которого он страдал, было связано с болезнью Паркинсона.

В мае Иэн Холм не смог присутствовать на онлайн-встрече актеров «Властелина колец». Тогда он сообщив, что проводит самоизоляцию «в своем домике хоббита».

Иэн Холм родился в 1931 году в Великобритании. Наиболее запоминающимися его ролями стали андроид в фильме «Чужой» и священник Вито Корнелиус в картине «Пятый элемент». Также он сыграл хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». Актер был лауреатом премии BAFTA и номинатом на «Оскар». В 1998 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Иэна Холма в рыцари.