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Собиратели земель: Путину подарили картину "Владимир Мономах"

Культура и ТВ
11:27, 12 июня 2020

Собиратели земель: Путину подарили картину "Владимир Мономах"
Картина "Владимир Мономах" / фото в статье: личный архив Константина Мирошника, Global Look Press, Instagram
Картина "Владимир Мономах" / фото в статье: личный архив Константина Мирошника, Global Look Press, Instagram

В День России художник Константин Мирошник рассказал, как его полотно оказалось в главном кабинете Кремля.

Знаменитый художник Константин Мирошник создаёт шедевры. Работы Константина, которые он пишет в соавторстве со своей супругой Натальей Кургузовой-Мирошник находятся в галереях, в частных российских и зарубежных коллекциях. Но не только там. Четырёхметровый великий князь Владмимр Мономах украшает стену в Кремле. Грандиозному полотну двадцать лет.

Накануне Дня России живописец в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru рассказал, как его картина оказалась у президента.

Константин Мирошник и Наталья Кургузова-Мирошник

Идею подарил Барыкин

– Картина «Владимир Мономах» для меня особенная, – признается Константин. – Ее идею подарил мне мой друг Александр Барыкин, которого мы с лёгкой руки Аллы Пугачёвой называли Албаром. Он щедро дарил идеи, помогал людям, а его предсказания сбывались. У  Албара была лёгкая рука. Идея картины, которая впоследствии оказалась у Владимира Владимировича Путина, принадлежит ему. Дело было так.

Обычно Албар приходил к нам в пять утра, и мы шли в храм, – делится Константин. – Он был убеждённым христианином, глубоко верующим человеком. «Вставайте, – будил  нас  Албар. – На войне не спят». Такая была у него была присказка. «Я никогда не видел такого чуда...» – тут же напевал он известные строчки. В тот день он появился с книгой в руках (он увлекался историей с подачи Владимира Высоцкого). Вдохновлённый такой был. «Послушайте, – сказал он нам с Натальей, – какие золотые слова говорил князь Владимир Мономах. Они актуальны будут всегда: «Будьте верны Родине, уважайте родителей, не общайтесь с нехорошими женщинами», – процитировал Барыкин знаменитое письмо детям Владимира Мономаха. – Вы должны написать картину Мономаха, этого великого человека», – обратился он к нам с женой.

Александр Барыкин

Я уважал Албарушку, прислушивался к нему, – продолжает Мирошник. – Мы с Наташей освободили в квартире стену и начали писать. Прежде мы пошли в музей лошади, где нам рассказали, что лошадь у князя была самая обычная и неприхотливая, никакой там не ахалтекинец. Именитый князь был настоящим воином, очаг делил с солдатами. По одежде воина нас консультировала художник по костюмам «Мосфильма» – выдающаяся Лидия Нови, которая создала костюмы для всех любимых детских сказок: «Морозко», «Варвара-краса...» 

Князя писали с Бориса Хмельницкого

– Самое главное было лицо нашего персонажа. Мы думали: с кого писать? В это время по телевизору шёл фильм «Робин Гуд» в главной роли с Борисом Хмельницким.

«Вот он наш Мономах!» – воскликнула  Наташа. Но где его искать, задумались мы. Тут же она поехала на метро в Дом кино. И кого, вы думаете, она там увидела? В ресторане Дома кино сидел Борис Хмельницкий, окружённый дамами. Наташа растолкала прекрасных дам, села рядом с ним.

«Вы поедете к нам позировать», – не растерялась моя Наталья. «Вы что, думаете, я куда-то с поеду?!» – несказанно удивился Хмельницкий. Он был слегка подшофе. «Да, вы поедете со мной прямо сейчас», – сказала Наташа.

Борис Хмельницкий

Борис как был в своей рубашке, джинсах, с бородой, так и впорхнул с моей Натальей в метро. Я их встречал в мастерской Глазунова на Мясницкой. Хмельницкий оказался замечательным, лёгким человеком.  Есть люди, которых долго пишешь – и не получается, а Борис взял своей лёгкостью, всё пошло как по маслу. Когда всё было готово, пришёл  Глазунов и сказал, что это не Мономах, а портрет актёра Хмельницкого на коне.

Мы немного поправили нашу работу, добавив налёт веков. Уже через некоторое время никто не сомневался, что с полотна на нас смотрит Мономах. Мы построили макет золотых ворот в Киев: Мономах въезжает в Киев, и вороны разлетаются, он объединяет русские земли в единый кулак. С этого макета и писали. Кто бы тогда подумал, что эта картина будет настолько актуальна сегодня. 

Илья Глазунов велел убрать Мономаха из мастерской

– Этой работой мы защитили Наташе аспирантуру в Академии Ильи Глазунова. «Забирайте свою картину из Академии», – велел нам Глазунов. А куда мы её заберём? Мы жили в хрущёвке на первом этаже. Стали искать место, где её повесить. Она же огромная! Я пытался вытащить её из окна Академии на Мясницкой. Представьте: огромный князь висит в центре города, неподалёку от Лубянки. Это было впечатляюще! Он застрял в окне. Неимоверными усилиями мы затащили его обратно в Академию. Я искал место, где его разместить, и нашёл в замечательном антикварном магазине на Остоженке «Мир искусства», там была огромная стена. Мы не думали продавать нашего Мономаха – нам нужно было найти для картины хорошее место. О её дальнейшей судьбе никто из нас не задумывался.

Умный и добрый руководитель магазина Игорь Всеволодович Терноградский разрешил нам разместить картину на одной из стен. Прекрасный мужик! Сегодня магазина там нет, а тогда наш Мономах смотрел в огромное окно, величественный герой, настоящий мужик был виден с улицы проезжавшим медленно автомобилям.

Как-то по Остоженке проезжал министр Александр Петрович Починок. Он увидел нашу картину в окне, остановился. В 11 вечера Починок уже звонил нам в Люберцы, в нашу хрущёвку. Я был в ванной, а Наташа подумала, что это розыгрыш от Албара, он любил звонить и разговаривать разными голосами.

Константин Мирошник и Александр Петрович Починок

«Ну, какой министр мог нам звонить?» – пожимали мы плечами. Оказалось, правда. В 12 ночи под нашим окном уже стоял чёрный «БМВ» с правительственными номерами.

В гостях у министра Александра Починка

– Остановились мы у Гостиного двора и пошли в министерство труда к Починку.

«Относительно вашей картины у нас есть интересная идея», – сообщил нам Александр Петрович. Починок оказался интересным, эрудированным человеком с живым умом. Он тоже обожал историю, у него на полках стояли солдатики необыкновенной красоты, их было штук пятьсот. Меня удивил неформальный вид нашего нового знакомого. У него была рубашка с необычными подтяжками, которые дотягивали брюки почти до груди. На голове торчал задорный чубчик. Это был не кондовый министр классического вида, а  необыкновенно лёгкий Пушкин. Он показался нам крайне симпатичным человеком. Про картину поговорили по касательной, наш разговор быстро перешёл на спорт и тяжёлую атлетику, поклонником которой был Александр Петрович. Починок тоже с Урала, как и тяжелоатлет Леонид  Жаботинский, он с ним общался. Про свою идею, кому он собирается дарить картину, хозяин кабинета не сказал ничего.

«Сколько стоит ваша картина?» – лишь поинтересовался Александр Петрович. «Не знаю», – признался я. – «Ну, хорошо, разберёмся…»

Расстались мы не друзьями, не родственниками, но близкими людьми. С тех пор общались, приезжали к друг другу в гости. Александр Петрович помогал нам организовывать выставки в Думе и в Манеже.  Светлая память этому замечательному человеку… А потом я узнал, что министры подарили нашего Владимира Мономаха на 50-летие Владимиру Владимировичу Путину. Так наша картина оказалась в Кремле, она висит в приемной рабочего кабинета президента. Я очень горд этим! Албар, узнав, что картина висит у самого президента, прыгал от радости и написал песню «Мой друг художник» – она очень смешная, послушайте при случае.

А нам с Наташей выделили прекрасную мастерскую, где мы творим и живём. И это всё придумал Албар!

Эксклюзивный рассказ Константина Мирошника, члена Международной Ассоциации художников при Юнеско, о жизни его друга – музыканта Александра Барыкина, читайте вскоре на Sobesednik.ru.

 

Теги: #Путин

Рубрика: Культура и ТВ

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