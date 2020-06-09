Конфликт длинной в 12 лет: Соловьев потерял контакт с Шафран

Соведущей Владимира Соловьева по передаче «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM» Анне Шафран пришлось уйти по собственному желанию – точнее, по желанию Соловьева.

Сам Владимир Рудольфович назвал этот уход «повышением»: мол, ей пора вести свои авторские программы. Хотя такие передачи у нее есть на радиостанции.

Шафран проработала рядом с Соловьевым почти 12 лет. За этот период у них были разные конфликты. Например, однажды он чуть не выгнал Анну из студии во время радиоэфира, потому как она позволила себе не согласиться с мнением соведущего. Тем не менее Шафран благодарна ему и сравнивает Соловьева с древнегреческими философами.

– Я по-прежнему считаю Владимира Рудольфовича мэтром российской журналистики, это очень талантливый человек, – говорит Анна. – Владимир научил меня цельности, тому, что эфир – превыше всего, что нужно быть всегда в форме и в тонусе.

На этот раз предметом раздора между ведущими стал «закон о цифровизации населения России», о котором они поспорили в эфире. Шафран выступила резко против этого закона и назвала его «опасным». На возражения Соловьева она ответила, что тот занимается демагогией. От этого Владимир Рудольфович вскипел: «Если меня обвиняешь в демагогии, то дальше надо работать одной». После этого Шафран написала заявление об увольнении из программы, о чем сейчас совершенно не жалеет.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2020 под заголовком «Соловьев потерял контакт с Шафран».