Катя Гордон заявила, что Соловьев выгнал Шафран за честность

12 лет Владимир Соловьев вел «Полный контакт» на радио «Вести FM» вместе с Анной Шафран. Их разлучил выпуск, в котором обсуждался законопроект о цифровизации «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ».

Когда к ведущим присоединился гость – депутат Госдумы Александр Хинштейн, Шафран, послушав его позицию, обвинила парламентария во лжи. Соловьев встал на его защиту, но и Анна не хотела уступать: призвала Соловьева не заниматься демагогией. Результат радиостычки всем известен – теперь Соловьев работает один. Будущее Шафран пока не известно. Вероятнее всего, Анна станет вести новую программу уже без Соловьева.

Только ли эта стихийная ссора разлучила ведущих или причины их расставания более глубинны, Sobesednik.ru узнал у их коллег.

– Я полагаю, что в основе случившегося – не специфика характера Соловьева. Хотя бы потому, что Шафран работала с ним около 12 лет, – размышляет теле- и радиоведущий Анатолий Кузичев. Он несколько лет проработал вместе с Владимиром Соловьевым, тот был частым гостем в программе Кузичева «Главрадио» на «Вести FM». – Если бы у него действительно был сложный характер, они бы расстались намного раньше. Скорее всего цикл совместной работы завершился, люди долго работали вместе. Часто в таких случаях кому-то становится тесновато в роли соведущего, а хочется быть ведущим, к примеру. Я бы тут не искал тайных интриг, связанных с характером Соловьева.

Мы с Соловьевым работали довольно долго, – продолжает Анатолий Кузичев. – Он с 2010-го работал на «Вести FM», а я в 2008-м еще запускал эти «Вести». Я бы не сказал, что Владимир Соловьев вспыльчивый, он всегда держал себя в руках. Если говорить об их ситуации с Шафран, я вот с трудом представляю себе, с кем бы я мог так близко, в качестве соавтора или соведущего каждое утро несколько раз в неделю работать. Я бы не выдержал столько лет! 12 лет – это большой срок.

А вот правозащитница Катя Гордон, бывшая жена Александра Гордона, который так же несколько лет вел программы на ТВ в паре с Владимиром Соловьевым, в данном конфликте заняла сторону Анны Шафран.

– Я полагаю, что они расстались, потому что Шафран – честный человек, который оставляет за собой право на мнение, – заявила Катя Гордон в разговоре с корреспондентом Sobesednik.ru. – Она пропагандирует правильные вещи – она против обязательной вакцинации, цифровизации. Я думаю, что Соловьев просто не мог терпеть рядом честного человека.