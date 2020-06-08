Елена Малышева заявила, что мучается из-за опухших конечностей

Звезда «Первого канала» призналась, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

На днях теледоктор Елена Малышева впервые за долгое время наконец прогулялась по центру Москвы. Чуть более чем за час, ведущая обошла многие достопримечательности столицы.

– А я иду, шагаю по Москве, – бодро сообщила 59-летняя Малышева своим подписчикам в начале прогулки. – Хотела пройти на Красную площадь, но туда не пускают без билетов (в этот день в городе проходила книжная ярмарка. – Прим. Sobesednik.ru). Зато можно пройти вокруг Кремля и насладиться нашим прекрасным городом.

После лицезрения Кремля Малышева продолжила свой видеорепортаж для подписчиков на набережной.

– Одна тут стою одинешенька, подставила лицо солнцу. Оно светит прямо в меня. Вирус сдох! – с уверенностью произнесла Малышева. – В Москве выехали велосипедисты. Все катаются, никто не ходит, кроме меня. Вы даже не представляете, какие запахи! Господи! Машин стало мало, природа стала пахнуть. Но мне сильно нюхать нельзя, потому что я аллергик тяжелый.

В какой-то момент Елена отметила, что ее прогулка продолжается уже 72 минуты, а позади – 5 километров. За это время Малышева побывала и в зеленых сквериках, и возле Храма Христа Спасителя, вспомнив, что на его месте когда-то находился бассейн «Москва». Прочитав надпись у метро Кропоткинская, Малышева с удивлением узнала, что через десять лет исполнится сто лет московскому метро. За всеми этими приятными занятиями Елена и не сразу увидела, что ее руки сильно увеличились в размерах.

– Что такое быть аллергиком. Видите след от кольца? – показала Малышева свои пострадавшие пальцы. – Это у меня тихо отекают руки, когда все цветет. Особенно когда я нюхать начинаю. Но нюхать иногда хочется. Такая везде красота! Кстати говоря, если говорить о правилах поведения для аллергиков, то, конечно, золотое время для нас были дожди. В дожди вообще ничего не происходит. А вот сейчас, когда мы выходим на улицу, во-первых, маски накапливают просто все, и аллергикам очень трудно. Во-вторых, волосы…Поэтому, как только возвращаемся домой – принимаем душ и моемся с ног до головы.

Добавим от себя: последний совет хорош только для тех, кому еще не отключили горячую воду...

Майя Амбре.