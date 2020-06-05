Планы на выходные: международный выпускной и день рождения Пушкина

Постепенно карантинные меры ослабевают, а значит сегодня в нашей подборке мы расскажем вам не только о виртуальных мероприятиях, но и об одном фестивале, который пройдет в режиме реального времени.

Выпускной в компании мировых звезд

6 июня в 22.00 всех школьников и студентов, которые в этом году не смогли попасть на выпускной, приглашают отметить его виртуально. В программе Dear Class of 2020 ребят поздравят экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель. После официальной части состоится афтепати, гостями которой станут BTS, Алиша Киз, Дженнифер Лопес, Деми Ловато, Тейлор Свифт, Керри Вашингтон, Chloe Halle, Зендея и другие музыкальные исполнители и youtube-блоггеры.

День русского языка (Пушкинский день)

В честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина многие площадки подготовили разнообразные онлайн-мероприятия. Так, на виртуальной платформе «Сатирикона» Народный артист России Константин Райкин прочтёт несколько ранее не исполнявшихся им произведений писателя и представит стихотворный цикл из своей новой поэтической программы.

На youtube-канале Института Пушкина в 12.00 начнется Международный онлайн-марафон «Мой Пушкин», во время которого выступят победители Х Международного Пушкинского конкурса для изучающих русский язык как иностранный «Что в имени тебе моем?» В рамках марафона свою лирическую программу представят исполнители авторской песни Александр Городницкий, Вадим Егоров, Андрей Крамаренко, Роман Львович, Олег Митяев, Александр Соломонов (Германия) и другие.

В 17.00 youtube-канал Саратовского ТЮЗА им. Ю.П. Киселева покажет «Капитанскую дочку», Пермский академический театр проведет во «Вконтакте» трансляцию «Сказки о царе Салтане». В рамках VII XXVII Пушкинского театрального фестиваля в Пскове на официальном сайте мероприятия в 19.00 начнется спектакль «Дама ПиК»от Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Челябинская областная универсальная научная библиотека организует виртуальный проект «Голоса молодых»: с 6 по 16 июня в группе отдела «ВКонтакте» пройдет цикл мероприятий, приуроченный к Всероссийскому дню Пушкина, Дню русского языка и 200-летию произведения «Руслан и Людмила». Для того, чтобы стать его участником, нужно прочесть любимое произведение на заданную тему (на этой неделе – это творчество Пушкина), отправить файл на электронную почту ochzbibl@mail.ru или опубликовать на своей странице в социальных сетях с хештегом #ГолосаМолодых, #ПочитайПушкина.

Книжный фестиваль на Красной площади

С 6 по 8 июня в шестой раз пройдет книжный фестиваль, основными площадками которого станут «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества», «Москва — литературный мегаполис». Зрителей ждут встречи с Григорием Служителем, Андреем Рубановым, Олегом Роем, Захаром Прилепиным, Дарьей Донцовой. Некоторые писатели выступят в онлайн-формате.

Посещение Фестиваля традиционно будет бесплатным. Но в целях обеспечения безопасности гостей и участников проход будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте www.mos.ru . Регистрационные QR-коды будут проверяться у рамок безопасности на входе.