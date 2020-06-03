"Из всех дырочек текло": как Ольга Кабо готовилась к полету в космос

52-летняя актриса Ольга Кабо рассказала о своей роли в новом сериале «Журавль в небе», где она сыграла жену авиаконструктора. И вспомнила, как несколько лет назад собиралась лететь в космос и могла стать первой в мире актрисой, которая снималась в кино прямо на станции «Мир».

– В конце 1990-х был такой проект, который должен был снимать Юрий Кара по произведению Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры», – рассказала Ольга в программе «Вечерний Ургант». – И главные герои – мужчина и женщина, должны были сниматься на станции «Мир». Кастинг был объявлен по всей стране. Нас проверяли на выносливость: может ли наш организм преодолеть те нагрузки, которые обрушиваются на человека, когда он выходит на орбиту. Главное было – получить медицинскую справку, что человек готов к полету в космос.

Актриса рассказала, что ее партнером должен был стать Владимир Стеклов, и ему даже сшили индивидуальный скафандр.

Испытания актеров проходили в Институте медико-биологических проблем, где готовили и реабилитировали всех космонавтов.

– Центрифуга была самым приятным испытанием, – призналась Кабо. – У меня сразу стабилизировалось давление, и мне сказали, что я могу каждое утро начинать с этой процедуры.

Затем Ольгу увешали датчиками и поместили в капсулу, чтобы проверить реакцию ее организма на чрезмерную силу притяжения.

– И тут началось! Такое ощущение было, как будто все мое тело распласталось, как лужа стало. И все мое лицо тоже расплылось, – с улыбкой рассказала Ольга. – Из всех дырочек – нос, рот – всё текло... Дышать было невозможно!

В этот момент Ольге начали задавать вопросы, на которые она должна была отвечать «да» или «нет». И несмотря на то, что они были простыми, сориентироваться было сложно. Кабо спрашивали, квадратная ли Земля и соленое ли море. Когда испытание закончилось, актриса сразу же рухнула на пол, потому что ноги были как ватные, не слушались ее. В конце-концов съемки отменили, но воспоминания о том удивительном опыте остались с актрисой на всю жизнь.