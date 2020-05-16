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Михаил Ширвиндт: "Думаю, папа вернется в театр в любом случае"

Культура и ТВ
12:16, 16 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

 

Михаил Ширвиндт, известный всем как телеведущий и сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, недавно стал отцом в третий раз, параллельно его дочь Александра родила двух сыновей — Семена и Матвея. Мы связались с Михаилом, чтобы поздравить его с счастливым событием, а также узнали, как проходит его самоизоляция, и что он думает о возможном уходе отца из театра Сатиры.

— Темы детей и семьи я не хочу касаться, — вежливо ответил на наши поздравления Михаил Александрович. — В нашей семье медийный — это отец, вот про него я могу говорить.

— Как проходит ваша самоизоляция? Кто-то видит в этой ситуации минусы, у кого-то же появилось время на отдых, обдумывание новых планов и прочее…

— Конечно, самоизоляция для меня – это дзен. Если абстрагироваться от всех минусов, то эта ситуация – сплошные плюсы, весь мир немножко задумался. То, что каждый для себя что-то понял за эти месяцы, – это факт. Конечно, у многих нет возможности расслабиться, а остается только думать о том, как решить финансовые проблемы. Я, слава Богу, к такой категории людей не отношусь. У меня не получается полная самоизоляция по семейным обстоятельствам, ведь мне надо заботиться о большом количестве людей, что подразумевает перемещения с точки на точку, мотаться приходиться много. Маска и перчатки всегда при мне. 

— Вы, как телеведущий, какие потери претерпели из-за пандемии, может, появились какие-то идеи для новых проектов?

— Я не телеведущий. Уже много лет, как я расстался с этой профессией. Я недавно размышлял: вот, когда говорят «смотреть "зомбоящик"», имеют в виду ведь именно тех, у кого стоят эти ящики, не плазмы, тех бабушек и дедушек, на кого вся эта бессовестная пропаганда рассчитана. Я ушел из ящика, можно так сказать. Сейчас существую независимо, на просторах интернета, в YouTube, в Instagram — это совершенно другое поле возможностей. Я сам себе хозяин, что хочу, то и говорю. В этом смысле самоизоляция способствует.

К сожалению, мой проект «Съедобное — Несъедобное» приостановился, ведь работа над ним подразумевает поездки. У нас остались былые выпуски, отснятые ранее. Мы сейчас хайпанули по полной программе, показав выпуск про Беларусь. Мы сняли, как выезжаем в Беларусь, дальше идут съемки годовой давности, как там замечательно, как вкусно в местных заведениях, нам помогал известный там диджей Саша Помидоров. Позже я с ним связался онлайн и попросил показать, как сейчас обстоят дела в Беларуси, он снял пустые улицы, закрытые кафе и так далее. Мы набрали на этом видео миллион просмотров, в основном за счет хейтеров, ведь я совершил две чудовищные, на их взгляд, ошибки: один раз сказал «Беларусь», а в другой раз — «Белоруссия». Понесся псевдопатриотизм. Основная часть писала, что я всех обманул, куда это я поехал в период карантина, они же не до конца досмотрели. Также мы с папой снимаем посиделки на даче, которые так и называются «На удаленке», отец рассказывает забавные истории, я брал у него интервью, мы отмечали День Победы на расстоянии полутора метров вместе с Антоном Табаковым. Эти видео пользуются популярностью — в этом смысле я никак не пострадал.

Александр и Михаил Ширвиндты в YouTube-шоу "На удаленке"

Что касается моей недавней профессии ресторатора — непонятно, выживет ли ресторанный бизнес. Думаю, после карантина закроется 80 процентов ресторанов по стране. У меня было маленькое кафе Bronco. Оно трижды меняло название и просуществовало не так долго, полгода назад я его закрыл. Я счастлив, что успел выйти из этой истории до пандемии, не представляю, что бы было. Ставлю себя на место владельцев небольших кафе – это катастрофа. Я за пять лет с успешным заведением не заработал ни копейки, я постоянно доплачивал, платил за право кормить людей. А если бы мне пришлось дальше платить аренду, выдавать зарплаты сотрудникам во время самоизоляции — я бы потерял гораздо больше.

— Вы сказали, что вы не телеведущий. А как бы вы хотели, чтобы вас называли?

— Я уже давно себя, отчасти с иронией, называю блогером. 

— Недавно ваш отец в интервью нам сказал о возможном уходе из театра. Как вы думаете, вернется ли Александр Анатольевич в театр Сатиры после карантина или он уже устал и хочет отдохнуть?

— Дай Бог, чтобы было куда возвращаться. Пока непонятно, как театр дальше будет существовать. Что касается папы, я думаю, он вернется в любом случае. Капитан последним сходит с корабля. Пока непонятно, корабль утонул или нет, бросать корабль в этой ситуации нельзя. То, что он планировал уходить с поста, оставаясь актером в театре, — об этом мы уже говорим 10 лет. Конечно, он не мальчик уже, сидеть с утра до позднего вечера в кабинете, принимать решения целыми днями, — утомительная история, отнюдь не творческая. Много лет я ему предлагаю ставить спектакли, играть, но не быть руководителем.

 

Рубрика: Культура и ТВ

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