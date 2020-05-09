История военной песни "Соловьи": как генерал помог появиться "солдатам" в тексте

Песни композитора Василия Соловьева-Седого, со дня рождения которого 25 апреля исполнилось 113 лет, стали известны еще во время Великой Отечественной войны. Поют их и сегодня.

Внук и тезка композитора – Василий Соловьев-Седой, рассказал Sobesednik.ru, как рождались некоторые хиты его знаменитого дедушки.

«Прощай, любимый город, уходим завтра в море…»

– Летом 1941 года, сразу после начала войны, дед, как и многие другие ленинградцы, работал в порту. Он был грузчиком и видел корабли, отправлявшиеся на фронт. На палубах сидели солдаты. Дед рассказывал, что тогда он подумал: вот уходят они и не знают, вернутся живыми или нет. Он поделился этими мыслями с поэтом Александром Чуркиным, и они достаточно быстро написали песню «Прощай, любимый город…»

Когда дед спел ее в Союзе композиторов, ему сказали: «Время для такого лирического произведения неподходящее, народу нужны патриотические марши!» И Соловьев-Седой положил песню, что называется, в стол. Но летом 1942 года Василий Павлович выступал на фронте с эстрадным театром «Ястребок». Неожиданно заболел певец, и дедушке пришлось петь самому. И он спел «Прощай, любимый город…» Прослушав, солдаты попросили спеть ее еще раз. Потом попросили переписать слова и в третий раз пели уже все вместе. Дальше песня «ушла в народ». Люди перепевали ее по-своему, в зависимости от рода занятий.

Например, альпинисты до сих пор поют: «Прощай, любимый город, уходим завтра в горы…»

«Подмосковные вечера»

– Сейчас кажется странным, но поначалу дед относился к этой песне как-то прохладно и не хотел ее публичного исполнения. Но однажды в студии он записывал с оркестром другие свои музыкальные композиции. Случайно там оказался автор «Вечеров» – поэт Михаил Матусовский. И он уговорил тут же попробовать записать «Подмосковные вечера» с певцом Владимиром Трошиным.

Закончившие работать музыканты к тому времени уже собирались расходиться, но дед попросил: «Давайте наиграем вот эту мелодию просто так, для себя. Возьмите ноты». Трошина посадили за ширму, чтобы никто его не видел. Дали ему микрофон, наушники, звукорежиссеров уговорили записать песню одним дублем. Когда прослушали запись, поняли, что это удача.

«Если бы парни всей земли…»

– Как-то поэт Евгений Долматовский показал деду стихи «Если бы парни всей земли собраться однажды могли…» с просьбой написать музыку. Дед отказался, текст ему не понравился. Однако поэт не сдавался и при каждой встрече с Василием Павловичем уговаривал его сочинить музыку. К уговорам присоединился и певец Марк Бернес, которого дедушка очень уважал. Бернес, шутя, говорил деду: «Вася, дай мне песню, а я ее опошлю!»

Однажды поэт и артист снова пришли к деду с этой просьбой. И Василий Павлович тут же при них набросал ноты. Бернес и Долматовский ноты еще не до конца готовой мелодии стащили и уехали в студию, где быстренько записали песню. На следующий день она зазвучала в радиоэфире. Дед тогда очень обиделся за то, что они у него украли ноты, а эта песня стала для него навсегда нелюбимой.

«Соловьи»

– Приезжая в столицу из Ленинграда, дед останавливался в гостинице «Москва». Там за ним был закреплен постоянный номер. В 1944 году он в этой гостинице встретился с поэтом Алексеем Фатьяновым, с которым подружился. Дед говорил, что Фатьянов писал такие стихи, после прочтения которых в голове сразу рождалась музыка. Так произошло и с «Соловьями».

Фатьянов дал прочитать Василию Павловичу эти стихи в гостинице, и дед моментально сочинил музыку. В тот же вечер композитор и поэт пригласили тех, кто жил рядом в соседних номерах, послушать новую песню. Среди гостей был некий генерал, которому песня понравилась, но он посоветовал в строчке «Соловьи, соловьи, не тревожьте ребят» заменить слово «ребят» на «солдат». Его послушались.