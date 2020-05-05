Netflix выпустил тизер комедийного сериала "Космические войска" со Стивом Кареллом

Одним из создателей нового комедийного сериала Netflix «Космические войска» (Space Force), трейлер которого опубликовала компания, стал Грег Дэниелс, работавший над «Офисом», а главную роль в нем исполнит Стив Карелл. На это обращает внимание «Медуза».

Также в сериале будут играть Джон Малкович, Лиза Кудроу («Друзья»), Бен Шварц («Обитель лжи»), Джейн Линч («Два с половиной человека»), Фред Уиллард («Американская семейка») и Ноа Эммерих.

Сериал расскажет о Генерале Марке Нэйрде, который займется созданием Космических сил США и отправить отряд космонавтов на Луну.

Премьера назначена на 29 мая на платформе Netflix. Первый сезон сериала будет состоять из 10 серий.