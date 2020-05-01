Только Хромченко цела: как изменился "Модный приговор" без Бабкиной и Васильева

Коронавирус внес серьезные коррективы в состав ведущих программы «Модный приговор» на «Первом канале».

Постоянного ведущего шоу Александра Васильева, который недавно выписался из больницы в Коммунарке и сейчас восстанавливает силы дома, теперь будут заменять Дмитрий Дибров и Валдис Пельш. А защищать обвиняемых в дурном вкусе героинь проекта вместо Надежды Бабкиной попросили юмористку Екатерину Скулкину.

Перемены в «Модном приговоре» происходят далеко не в первый раз. Историк моды Александр Васильев и сам ведет передачу не с первого выпуска. В 2009-м году он заменил на посту главного ведущего модного заседания модельера Вячеслава Зайцева. Самого Васильева в специальных выпусках программы уже заменяли и Валентином Юдашкиным, и Николаем Цискаридзе, и Дмитрием Харатьяном. Надежда Бабкина, в свою очередь, выступает защитницей обвиняемых тоже не с самого начала проекта (ее предшественница – Арина Шарапова), но и ее в разное время подменяли Лариса Вербицкая, Дарья Донцова, Лариса Долина, Юлия Барановская и Екатерина Гордон.

Зрители по-разному оценивают новый состав ведущих. Они рады, что Эвелина Хромченко – единственная, кого обошли стороной недуги, остается в эфире. Скулкину приняли на ура. А вот к Дмитрию Диброву у многих есть претензии.

«Дибров отвратителен», – отреагировала в сети на дебют Дмитрия в «Модном приговоре» одна из поклонниц передачи.

«Можно было взять более сведущего в моде и одежде ведущего. Причем тут Дибров?» – раскритиковала «миллионера» другая зрительница.

Справедливости ради стоит отметить, что число тех, кто считает Диброва удачной заменой Васильеву, не меньше. Зрители сходятся в одном: все они скучают по Александру Васильеву и Надежде Бабкиной и желают любимым ведущим скорейшего выздоровления.

«Без них совсем не та программа. Как "Поле чудес" без Якубовича», – сетуют постоянные зрители передачи.

Майя Амбре.