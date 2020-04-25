Вячеслав Фетисов объявил новую дату премьеры фильма "Подольские курсанты"

Знаменитый хоккеист и депутат Госдумы от Подольского округа рассказал Sobesednik.ru о переносе премьеры военного фильма «Подольские курсанты» на новую дату из-за коронавируса.

– Очень жаль, что приходится переносить выход фильма, который мы так долго и тщательно готовили, – признался Фетисов. – Я много занимался его продвижением как депутат Подольского округа. Ещё четыре года назад меня шокировало то, как мы умудрились забыть, замолчать этот подвиг. 3,5 тысячи мальчишек остановили фашистскую дивизию, которая уже в белых воротничках собиралась беспрепятственно войти в Москву на Красную площадь. Мы колоссальную работу провели по подъему общественного мнения вокруг этой истории и фильма. Довольно интересно понять, чем тогда эти ребята вообще руководствовались, как смогли не испугаться, кто был для них тогда кумиром.

Вячеслав Фетисов // Фото: Global Look Press

Изначально планировалось, что фильм Вадима Шмелева с бюджетом около 450 миллионов рублей выйдет накануне Дня Победы.

– Уже по ходу дела продюсер Игорь Угольников, изучая этот исторический эпизод, нашел следы своего деда, который погиб как раз там — на Ильинском рубеже. Это вообще из разряда чудес, как я считаю. Сейчас премьера откладывается. Надеюсь в октябре, когда как раз будет дата тех событий, мы сможем этот фильм показать.

О чем фильм

В октябре 1941 года курсанты подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону под Москвой и сдерживать фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. Вчерашние мальчишки, погибая, держатся двенадцать дней.