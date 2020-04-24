Режиссёр Илья Хржановский: Уголовное дело на Украине – это чья-то заказуха

Появившийся в Сети проект «Дау» Ильи Хржановского, съёмки которого проходили в Харькове в 2008-2011 годах, вызвал неожиданную реакцию на Украине. Харьковская прокуратура возбудила уголовные дела в связи с подозрением в издевательствах над детьми – воспитанниками детского дома в процессе съемок одной из частей проекта – фильма «Дау. Дегенерация».

Обвинения серьёзные – уголовные расследования будут проведены по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 Уголовного Кодекса Украины). «Несовершеннолетним, вероятно, из числа детей-сирот группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий», –написал в Facebook детский омбудсмен Украины Николай Кулеба.

Режиссёр прокомментировал ситуацию «Собеседнику».

– Сейчас происходит трэш, – признался Илья. – Это клеветническая кампания, раздутая из пустоты. Очевидно, заказная. Такая ситуация недопустима ни в одной стране: обсуждают буквально право и возможность съёмки детей в кино. У нас есть все документы. Свидетели и участники съёмок, включая выдающегося нейробиолога Джеймса Фэллона, уже дали комментарии, но всё равно продолжает нестись эта волна. На мой взгляд, это мракобесие и безумие. Так можно обсуждать и то, не хотел ли реально Эйзенштейн убить ребёнка, когда коляска с ним ехала по лестнице. Или проверять, не заморозили ли в «17 мгновениях весны» ребёнка на самом деле. Это такой объём недоверия, подозрений и голословных обвинений, которые основываются на просмотре художественного фильма, что я не удивлюсь, если начнётся расследование по факту увиденных трупов известных учёных в конце фильма «Дегенерация». Может, стоит расследовать, не убивали ли их на самом деле?

Илья Хржановский // Фото: Global Look Press

– Но всё-таки, Илья, объясните, как проходила съёмка детей?

– В соответствии с законодательством. Были разрешения от опекунов, от детского дома. Детей сопровождали сотрудники детдома, и они же были в кадре. Съёмка длилась несколько минут. Всё вокруг было бутафорским. То есть это абсолютно стандартный, нормальный способ съёмок такого рода сцен с маленькими детьми. Ничем не отличается от любых других съёмок в кино.

– Но обвинения довольно серьёзные, подключилась Генпрокуратура Украины. Как будете защищаться?

– Юристы работают над этим вопросом. Считаю, что это клевета, дискредитация и оскорбление в отношении меня и тех людей, которые участвовали в этом проекте.