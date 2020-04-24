Алексей Герман-младший обвинил чиновников в желании обанкротить "Ленфильм"

Киностудия «Ленфильм», которая когда-то славилась своими кинокартинами, в последние годы, прямо скажем, не блещет. Меняются руководители студии, из бюджета поступает финансирование, а новые фильмы, которые стали бы популярными, не выходят.

Причинами упадка легендарной фабрики кино Sobesednik.ru поинтересовался у режиссера Алексея Германа-младшего, который является членом совета директоров «Ленфильма».

– Ситуация действительно сложная, – признает Алексей Герман. – Когда в 2014 году «Ленфильму» выдали кредит, случился финансовый кризис. Поскольку необходимую киноаппаратуру наша страна не производит, ее заказывали за границей. Но курс доллара, если помните, резко взлетел вверх. Заказывали по одной цене, а выкупали в два раза дороже. И потом, «Золотую коллекцию» студии так и не вернули, долгое время Госфильмофонд блокировал решение по возврату. Поэтому деньги от показов фильмов, которые снимались на киностудии, практически не поступали.

Да, было распоряжение президента Путина дофинансировать «Ленфильм», но сами знаете наше российское чиновничество. Только сейчас стало что-то продвигаться в этом направлении. Мы писали много писем, стучались в разные кабинеты с просьбой передать права на фильмы студии, а ведь это большие деньги. Мне иногда кажется, что кто-то наверху хочет потопить студию, обанкротить и получить недвижимость.

Пробуем спасти «Ленфильм», хотя это очень непросто. За эти годы были и ошибки, были победы. Я надеюсь, что то-то начнет получаться.

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