"Я всё узнал": Иван Краско рассказал о "разбитой инсультом" Булановой

Друзья и коллеги Татьяны Булановой, которую госпитализировали накануне с подозрением на инсульт, переживают за здоровье 51-летней певицы.

Константин Сергеев, концертный директор Булановой, поспешил успокоить общественность заявлением, что состояние певицы стабильное. Но Татьяна, судя по всему, еще до конца так и не пришла в себя. Самым близким друзьям она, находясь в реанимации, отвечает на сообщения. Другие пытаются выяснить новости о состоянии здоровья звезды по своим каналам.

Актер Иван Краско, как стало известно Sobesednik.ru, оказался не безучастен к состоянию своей землячки:

– Танюша, девочка, поправляйся, – обратился народный артист к певице.

Иван Иванович, как только услышал шокирующую новость о возможном инсульте у Булановой, встревожился и сразу позвонил своим общим с Татьяной знакомым.

Иван Краско

– Я выяснил всё! – сообщил Sobesednik.ru Иван Краско. – Кризис Таню миновал. Конечно, все мы здесь за нее беспокоимся. Татьяна Буланова – визитная карточка нашего города, а в первую очередь светлый человек. С праздником, Танюшка! (Иван Иванович имеет в виду Вербное воскресенье. – Прим. Sobesednik.ru). Выздоравливай, девочка!